Order of play e programmazione tv del Day 13 del Roland Garros 2017

Il match del giorno: Nadal-Thiem

Praticamente imperdibile questa semifinale tra i due dominatori del torneo: il 9 volte campione Rafael Nadal per la leggenda; Dominic Thiem per una dolcissima prima finale slam. Due giocatori, due generazioni, zero set persi fin qui: perché Rafa ha trovato solo sparring-partner sulla strada verso la Decima, mentre Thiem ha appena maltrattato Djokovic in 3 set. Precedenti: 4-2 Nadal e tutti su terra battuta. Vietato mancare.

Rafa Nadal, il guerriero immortale del Roland Garros

ORDER OF PLAY Day 13: Venerdì 9 giugno

Philippe-Chatrier

Alle 12:45

Andy Murray (GBR) [1] v Stan Wawrinka (SUI) [3]

Non prima delle 15:30

Rafael Nadal (ESP) [4] v Dominic Thiem (AUT) [6]

Roland Garros 2017 in diretta tv e live streaming

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso ai campi di Parigi in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Guarda questo evento su Eurosport Player

La copertura tv di Eurosport