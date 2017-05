Order of play e programmazione tv del Day 2 del Roland Garros 2017

Il match del giorno: Schiavone-Muguruza

Due vincitrici del Roland Garros si affrontano al primo turno. Un peccato da un lato, un match emozionante dall'altro, anche perché se la spagnola campionessa in carica parte chiaramente favorita (ma non vince un torneo da quel 7-5 6-4 su Serena), è anche vero che la nostra "Leonessa" è reduce da un'ottima primavera tennistica con la vittoria di Bogotà e la finale di Rabat. "Vuoi divertirti? Vienimi a vedere. Se non vuoi divertirti, vai a vedere le ventenni"... Alle 11:00 saremo tutti con te Francesca!

Francesca Schiavone: ultimo (?) tango a Parigi, una storia d'amore col tennis

Francesca Schiavone trionfa al Roland Garros 2010Other Agency

Gli italiani in campo

Non solo Schiavone. Bolelli gioca il secondo match del Campo 6 contro Mahut e in contemporanea ci saranno Napolitano e Mischa Zverev sul Campo 16, dove poi toccherà anche a Fabio Fognini contro Tiafoe. Andreas Seppi gioca invece il terzo match sul Campo 8 e infine c'è anche Sara Errani, terzo match a sua volta sul Campo 3.

Gli esordi di Nadal e Djokovic

Primo test per il favorito parigino Rafa Nadal e per il serbo Novak Djokovic: per entrambi un primo turno abbordabile ma con qualche insidia. Il maiorchino affronterà infatti Benoit Paire, mentre il Djoker se la vedrà con il catalano Granollers: ostacoli non certo insormontabili, ma utili per valutare la condizione di questi due fuoriclasse alla vigilia di due settimane di sudore e battaglie.

Rafa Nadal, il guerriero immortale del Roland Garros

Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal.Eurosport

ORDER OF PLAY Day 2: Lunedì 29 maggio

I match inizieranno alle 11:00 ora italiana.

Philippe Chatrier

4-Garbine Muguruza (SPA) v Francesca Schiavone (ITA)

Marcel Granollers (SPA) v 2-Novak Djokovic (SRB)

Jennifer Brady (USA) v 13-Kristina Mladenovic (FRA)

9-Alexander Zverev (GER) v Fernando Verdasco (SPA)

Suzanne Lenglen

11-Caroline Wozniacki (DAN) v Jaimee Fourlis (AUS)

Benoit Paire (FRA) v 4-Rafael Nadal (SPA)

Saisai Zheng (CHI) v 2-Karolina Pliskova (CZE)

24-Richard Gasquet (FRA) v Arthur De Greef (BEL)

Altri Italiani in campo

Campo 3, terzo match: Sara Errani (ITA) v Misaki Doi (JPN)

Campo 6, secondo match: Simone Bolelli (ITA) v Nicolas Mahut (FRA)

Campo 8, terzo match: Santiago Giraldo (COL) v Andreas Seppi (ITA)

Campo 16, secondo match: 32-Mischa Zverev (GER) v Stefano Napolitano (ITA)

Campo 16, quarto match: Frances Tiafoe (USA) v 28-Fabio Fognini (ITA)

Roland Garros 2017 in diretta tv e live streaming

Come posso guardare Il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Parigi e in qualsiasi momento. Su E1 ed E2 ci sono Djokovic e Murray, ma voi non volete perdervi nemmeno uno scambio di Camila Giorgi o Fabio Fognini? Nessun problema! Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino gli italiani impegnati al Roland Garros! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 15 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

