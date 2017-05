Order of play e programmazione tv del Day 3 del Roland Garros 2017

Il match del giorno: Monfils-Brown

Con tutto il rispetto per i debutti del primatista mondiale Andy Murray e del campione 2015 Stan Wawrinka, lo spettacolo è fra Gael Monfils e Dustin Brown funamboli della racchetta... Che non a caso chiuderanno il programma del Chatrier.

Ieri Nadal e Djokovic, oggi il numero 1 al mondo Andy Murray, che inizia il suo Roland Garros fra mille incognite, e il campione 2015 Stan Wawrinka con la variabile "Stan The Man". Se il britannico non deve scherzare sul centrale contro il russo Andrey Kuznetsov; l'elvetico potrà quasi allenarsi sul Lenglen con lo slovacco Jozef Kovalik.

ORDER OF PLAY Day 3: Martedì 30 maggio

I match inizieranno alle 11:00 ora italiana.

Philippe Chatrier

Johanna Konta (GBR) [7] v Su-Wei Hsieh (TPE)

v Su-Wei Hsieh (TPE) Andy Murray (GBR) [1] v Andrey Kuznetsov (RUS)

v Andrey Kuznetsov (RUS) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [12] v Renzo Olivo (ARG)

v Renzo Olivo (ARG) Jana Cepelova (SVK) v Simona Halep (ROU) [3]

Suzanne Lenglen

Elina Svitolina (UKR) [5] v Yaroslava Shvedova (KAZ)

v Yaroslava Shvedova (KAZ) Stan Wawrinka (SUI) [3] v Jozef Kovalik (SVK)

v Jozef Kovalik (SVK) Nao Hibino (JPN) v C aroline Garcia (FRA) [28]

Dustin Brown (GER) v Gael Monfils (FRA) [15]

Italiani in campo

Campo 4, quarto match: Paolo Lorenzi (ITA) v Ricardas Berankis (LTU)

Roland Garros 2017 in diretta tv e live streaming

Come posso guardare Il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Parigi e in qualsiasi momento. Su E1 ed E2 ci sono Djokovic e Wawrinka, ma voi non volete perdervi nemmeno uno scambio di Paolo Lorenzi? Nessun problema! Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino gli italiani impegnati al Roland Garros! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 15 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

