Order of play e programmazione tv del Day 4 del Roland Garros 2017

Il match del giorno: Thiem-Bolelli

Dominic Thiem è un tennista in rampa di lancio con la sesta testa di serie, Simone Bolelli torna al secondo turno di uno slam un anno e mezzo dopo Melbourne 2016. Match scontato? Forse, però il nostro è un veterano del circuito e finalmente - dopo l'operazione al ginocchio, tre turni di qualificazione e il buon match contro Mahut - sta recuperando il suo miglior tennis.

I match di Djokovic e Nadal

Non ci aspettiamo grandi patemi dai match di Novak Djokovic, che affronta il portoghese Joao Sousa, e Rafa Nadal "Operazione Decima" contro il numero 46 Robin Haase.

Rafa Nadal, il guerriero immortale del Roland Garros

Gli italiani in campo

Visto che abbiamo fatto en plein al debutto nel tabellone maschile (5/5) e che non succedeva dal secondo turno, tifiamo per un grande exploit di Sara Errani contro Kiki Mladenovic, che ha male alla schiena, e un'altra impresa di Stefano Napolitano al primo slam contro Diego Schwartzman.

ORDER OF PLAY Day 4: Mercoledì 31 maggio

I match inizieranno alle 11:00 ora italiana.

Philippe Chatrier

Venus Williams (USA) [10] v Kurumi Nara (JPN)

v Kurumi Nara (JPN) Garbiñe Muguruza (ESP) [4] v Anett Kontaveit (EST)

v Anett Kontaveit (EST) Robin Haase (NED) v Rafael Nadal (ESP) [4]

Lucas Pouille (FRA) [16] v Thomaz Bellucci (BRA)

Suzanne Lenglen

Dominic Thiem (AUT) [6] v Simone Bolelli (ITA)

Joao Sousa (POR) v Novak Djokovic (SRB) [2]

Sara Errani (ITA) v Kristina Mladenovic (FRA) [13]

Ons Jabeur (TUN) v Dominika Cibulkova (SVK) [6]

Italiani in campo

Stefano Napolitano (ITA) v Diego Schwartzman (ARG)

Roland Garros 2017 in diretta tv e live streaming

Come posso guardare Il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Parigi e in qualsiasi momento. Su E1 ed E2 ci sono Djokovic e Nadal, ma voi non volete perdervi nemmeno uno scambio di Bolelli o Sara Errani? Nessun problema! Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino gli italiani impegnati al Roland Garros! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 15 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

