Order of play e programmazione tv del Day 5 del Roland Garros 2017

Il match del giorno: Seppi-Fognini

Amici da una vita, rivali sul campo di Parigi: abbiamo un derby italiano riservatoci dal main draw e sarà un match sulla carta equilbrato fra il talento di Fabio e la regolarità di Andreas. Da professionisti del World Tour, i nostri si sono sfidati 7 volte: 4 match li ha vinti Seppi (2007-2010) e gli ultimi 3 Fognini, con ultimo precedente a Roma quattro anni fa. Sarà il loro primo derby in uno slam e chissà come mai, la nostra mente corre a New York tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Magari, però intanto anche domani sarà una bella emozione.

Rafa Nadal, il guerriero immortale del Roland Garros

ORDER OF PLAY Day 5: Giovedì 1° giugno

I match inizieranno alle 11:00 ora italiana.

Philippe Chatrier

Barbora Strycova (CZE) [20] v Alizé Cornet (FRA)

Stan Wawrinka (SUI) [3] v Alexandr Dolgopolov (UKR)

(FRA) [15] Ekaterina Alexandrova (RUS) v Karolina Pliskova (CZE) [2]

Suzanne Lenglen

Alison Van Uytvanck (BEL) v Agnieszka Radwanska (POL) [9]

Andy Murray (GBR) [1] v Martin Klizan (SVK)

Italiani in campo

John Isner (USA) [21] v Paolo Lorenzi (ITA)

Andreas Seppi (ITA) v Fabio Fognini (ITA) [28]

Roland Garros 2017 in diretta tv e live streaming

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Parigi e in qualsiasi momento. Su E1 ed E2 ci sono Murray e Wawrinka, ma voi non volete perdervi nemmeno uno scambio del derby tra Seppi e Fognini? Nessun problema! Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino gli italiani impegnati al Roland Garros! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 15 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

