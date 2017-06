Order of play e programmazione tv del Day 6 del Roland Garros 2017

Il match del giorno: Basilashvili-Nadal

Non una prova del nove ma di certo il primo vero test di Rafa Nadal all'Operación Decima. Sì perché il georgiano Nikoloz Basilashvili ha la racchetta calda dopo essersi preso gli scalpi di Gilles Simon e Viktor Troicki. Seguirà il match del campione in carica Novak Djokovic contro il terraiolo argentino Diego Schwartzman.

Rafa Nadal, il guerriero immortale del Roland Garros

ORDER OF PLAY Day 6: Venerdì 2 giugno

I match inizieranno alle 11:00 ora italiana.

Philippe Chatrier

Garbiñe Muguruza (ESP) [4] v Yulia Putintseva (KAZ) [27]

Nikoloz Basilashvili (GEO) v Rafael Nadal (ESP) [4]

Diego Schwartzman (ARG) v Novak Djokovic (SRB) [2]

Venus Williams (USA) [10] v Elise Mertens (BEL)

Suzanne Lenglen

Horacio Zeballos (ARG) v David Goffin (BEL) [10]

Shelby Rogers (USA) v Kristina Mladenovic (FRA) [13]

Lucas Pouille (FRA) [16] v Albert Ramos-Vinolas (ESP) [19]

Caroline Wozniacki (DEN) [11] v Catherine Bellis (USA)

Roland Garros 2017 in diretta tv e live streaming

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Parigi e in qualsiasi momento. Su E1 ed E2 ci sono Nadal e Djokovic, ma voi non volete perdervi nemmeno uno scambio di Wozniacki-Bellis? Nessun problema! Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino gli italiani impegnati al Roland Garros! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 15 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

La copertura tv di Eurosport