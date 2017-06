Order of play e programmazione tv del Day 8 del Roland Garros 2017

I match del giorno

Saranno due terraioli come come Albert Ramos-Vinolas e Roberto Bautista-Agut a tentare l'impresa contro i re del Roland Garros: il campione in carica Novak Djokovic e il nove volte vincitore Rafael Nadal. Interessante nel femminile, e molto aperto sulla carta, il match fra Garbiñe Muguruza e la francese Kiki Mladenovic.

Rafa Nadal, il guerriero immortale del Roland Garros

ORDER OF PLAY Day 8: Domenica 4 giugno

I match inizieranno alle 11:00 ora italiana.

Philippe Chatrier

Caroline Wozniacki (DEN) [11] v Svetlana Kuznetsova (RUS) [8]

Gael Monfils (FRA) [15] v Richard Gasquet (FRA) [24] To Finish 6-5

Venus Williams (USA) [10] v Timea Bacsinszky (SUI) [30]

Albert Ramos-Vinolas (ESP) [19] v Novak Djokovic (SRB) [2]

Suzanne Lenglen

Elina Svitolina (UKR) [5] v Magda Linette (POL)

Roberto Bautista Agut (ESP) [17] v Rafael Nadal (ESP) [4]

Garbiñe Muguruza (ESP) [4] v Kristina Mladenovic (FRA) [13]

Dominic Thiem (AUT) [6] v Horacio Zeballos (ARG)

