Order of play e programmazione tv del Day 9 del Roland Garros 2017

Fari puntati su un confronto ad alto contenuto spettacolare che infiammerà il Philippe Chatrier. Stan Wawrinka, campione dell’edizione 2015, sfida il funambolo Gael Monfils, idolo del pubblico di casa. Lo svizzero è favorito, ma il francese regalerà qualche numero dei suoi e magari saprà farsi trascinare per tentare l’impresa della carriera.

ORDER OF PLAY Day 9: Lunedì 5 giugno

I match inizieranno alle 11:00 ora italiana.

Philippe Chatrier

Carla Suarez Navarro (ESP) [21] vs Simona Halep (ROU) [3]

Andy Murray (GBR) [1] vs Karen Khachanov (RUS)

Stan Wawrinka (SUI) [3] vs Gael Monfils (FRA) [15]

Caroline Garcia (FRA) [28] vs Alizé Cornet (FRA)

Suzanne Lenglen

Elina Svitolina (UKR) [5] vs Petra Martic (CRO)

Fernando Verdasco (ESP) vs Kei Nishikori (JPN) [8]

Kevin Anderson (RSA) vs Marin Cilic (CRO) [7]

Veronica Cepede Royg (PAR) vs Karolina Pliskova (CZE) [2]

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Parigi e in qualsiasi momento. Su E1 c'è Wawrinka-Monfils, ma voi non volete perdervi nemmeno uno scambio di Nishikori? Nessun problema! Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 15 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

