Ostapenko, che favola! Batte la Wozniacki e conquista la prima semifinale Slam

Si poteva pensare che una ragazza giovane sentisse la pressione del palcoscenico, dell’evento e del primo quarto di finale negli Slam. Evidentemente Jelena Ostapenko, 20 anni tra due giorni, non sa nemmeno cosa sia la tensione.

La giocatrice lettone è la prima teenager a conquistare la semifinale del Roland Garros dal 2007, anno in cui Ana Ivanovic fu sconfitta all’ultimo atto da Justine Henin per poi prendersi il trofeo l’anno successivo. La numero 47 del mondo ci impiega parecchio a entrare nel match e la Wozniacki in un lampo si ritrova sul 5-0. La Ostapenko non ha mezze misure e tira tutto, rischiando al massimo e cercando solo vincenti.

I 24 errori gratuiti sono il prezzo da pagare nel primo parziale perché nonostante la rimonta fino al 4-5, la danese vince 6-4. Come se nulla fosse, la lettone con aggressività e rabbia mette all’angolo la più esperta avversaria, al suo secondo quarto a Parigi dopo il 2010, semifinalista a Wimbledon nel 2011 e finalista a New York in due occasioni (2009 e 2014).

Eppure l’esperienza e l’abitudine non bastano alla bella 26enne che si rintana in difesa e arranca sul 2-5 prima della sospensione per pioggia. Le giocatrici rientrano dopo più di tre ore e la Wozniacki parte con il piede giusto nel terzo set dopo aver perso il secondo. Sul 2-1 arriva, però, una nuova interruzione e alla ripresa la Ostapenko infila cinque giochi consecutivi con la testa della veterana e la spregiudicatezza di chi non ha niente da perdere. Il 4-6, 6-2, 6-2 vale una sfida non impossibile contro Timea Bacsinszky.