Rafa Nadal, il guerriero immortale del Roland Garros

Evocando la storia di Francia, Charles Péguy ricordava che occorre distinguere i periodi – quelli della gestione dell'ordinario – dalle epoche, che forgiano i momenti principali della vita di un popolo. In prospettiva, non tutto si equivale. Lo stesso dicasi per il Roland Garros. Il tempio della terra battuta, con il suo passato quasi secolare, ha conosciuto periodi più o meno significativi o marginali. Più raramente, il torneo ha attraversato epoche indimenticabili e ineguagliabili. Noi ci troviamo proprio nel mezzo di una di esse.

Dal 2005, gli Internazionali di Francia e la terra battuta sono entrati nell'epoca Nadal. In pochissimo tempo, Rafael da Manacor si è appropriato di questo territorio e il suo regno, per ampiezza e durata, ha qualcosa di estremamente particolare. Forse anche di unico. Sì, Rafael Nadal sta per lasciare un'impronta che nessun altro giocatore ha mai posto su un appuntamento importante. Nemmeno Federer e Sampras a Wimbledon. Nemmeno Emerson e Djokovic in Australia o Borg proprio qui, a Parigi. Mai nessun campione si è impadronito di una superficie di gioco a tal punto.

Rafael Nadal ci accompagna, fino a prova contraria, dal 2005. Lo abbiamo conosciuto ancora ragazzo e già trionfante, qui, ad appena 19 anni. Lo ritroviamo quest'anno, aitante trentenne. E sempre nel ruolo dell'uomo da battere.

Rafael Nadal, l'uomo del Roland Garros (illustrazione di Florian Nicolle)Eurosport

1 - Un ragazzo che era già campione...

La storia ha un grave difetto. Si affeziona ai conquistatori nella stessa misura in cui detesta i perdenti, relegati all'oblio senza appello. Chiedete a Lars Burgsmüller. Senza dubbio anche voi avete riposto il tedesco - 65° al mondo all'apice della sua carriera - in un cassetto remoto della vostra memoria e non saremo noi a farvene una colpa.

L'ultima volta che ha messo piede sulla terra del Roland Garros, Burgsmüller ha ottenuto il massimo. Ha sfiorato la leggenda quando gli ha stretto la mano. Ma non lo sapeva ancora. Quel 23 maggio 2005, il tedesco ebbe la sventura d'incrociare il cammino di un adolescente dai muscoli scolpiti nella pietra. Su un campo simile a un ring, il numero 1, l'incontro non ha nulla di memorabile. In pantaloncini, canotta, capelli lunghi e fascia sulla fronte per domare il ciuffo nero, il giovane Nadal conquista più per l'aspetto che per il suo dritto. Ma Burgsmüller si fa comunque spodestare in tre brevi set (6-1, 7-6, 6-1). Una storia che finisce. La sua. Un'altra che comincia. Più grande. Quella di Rafael Nadal.

Video - Roland Garros 2005: Rafael Nadal vince il torneo al primo tentativo 01:44

Rafael Nadal e il Roland Garros: è la storia paradossale di un'impazienza imbrigliata all'ennesima potenza, dopo due appuntamenti di primo piano mancati. Infortunato al gomito nel 2003, vittima di una frattura da stress al piede nel 2004, il nativo di Manacor approda finalmente a Parigi nella primavera del 2005, incoronato da 17 vittorie di seguito su terra battura e con un pronostico di favorito ampio quanto le sue spalle. «L'interrogativo che si poneva era semplice: si trattava di sapere se avrebbe vinto già al primo anno – sintetizza Sébastien Grosjean, che fu una delle sue vittime nel 2005 –. Perché eravamo già sicuri di una cosa: che avrebbe vinto il Roland Garros un giorno. E più volte».

Monte Carlo, Barcellona, Roma. Quando sbarca nel XVI arrondissement della capitale, Nadal ha già impresso la sua impronta sulla terra rossa. Nel frattempo, tra una cosa e l'altra, si è preso lo scalpo di Guillermo Coria e di Gaston Gaudio, i due finalisti dell'edizione precedente degli Internazionali di Francia. Toni Nadal, lo zio allenatore di sempre, ne è convinto. Il suo pupillo ha le carte in regola per succedere a Mats Wilander, l'ultimo grande talento ai tempi del suo debutto parigino (1982). «Quando è arrivato a Parigi, sapevo che aveva la possibilità di vincere il torneo. Aveva vinto a Monte Carlo, Barcellona e Roma. Ne era sicuro? Bisognerebbe chiederglielo. Aveva molta fiducia, ma nessuna certezza. E poi, c'era un numero 1 del mondo che si chiamava Roger Federer..."

L'appuntamento tra i due futuri nemici giurati della storia del tennis è programmato per le semifinali e per il 3 giugno, giorno del... 19° compleanno dello spagnolo. Ma prima dell'incontro Nadal non se ne sta con le mani in mano. Tanto più che, prima di pensare al numero 1 del mondo, ha appuntamento con un altro talento, Richard Gasquet. Questo terzo turno è il «remake» di una semifinale formidabile per intensità da cui Nadal è uscito vittorioso per poco, un mese prima a Monte Carlo.

Il viso di un adolescente: l'accredito di Rafael Nadal alla sua prima partecipazione al Roland Garros nel 2005Getty Images

«Rafael si stava allenando con Feliciano Lopez il giorno dell'estrazione a sorte. Abbiamo guardato il tabellone e abbiamo scoperto che doveva affrontare Gasquet al 3° turno. A quel punto, ci siamo detti che sarebbe stato difficile – ricorda lo zio Toni –. I riflettori erano tutti puntati su Rafael perché aveva dominato la stagione su terra. Ma dopo l'estrazione, i giornalisti francesi hanno cominciato a parlare molto di quell'incontro. Sembrava quasi che fosse la finale! Non si parlava d'altro, di come Gasquet poteva battere Rafael, ecc. Ricordo di aver detto a Rafael: "Va bene, sarà Gasquet a trovarsi sotto pressione dato che si parla tanto di questo incontro". E Gasquet non disputò un buon match...»

La vittoria di Nadal è assoluta (6-4, 6-3, 6-2). Tennisticamente parlando, naturalmente. Ma anche da un punto di vista psicologico. Nella sua testa, il numero 5 del mondo è anni luce davanti al francese. E di gran lunga davanti a tutti gli altri. Rafa ha l'acciaio nelle braccia. E il piombo nella testa. Già. «Quel giorno, l'edificio Nadal era due volte più solido dell'edificio Gasquet e la differenza si è vista sul campo – è il giudizio di Philippe Bouin, caporedattore de L'Equipe da più di venticinque anni –. Se riteniamo che il talento si possa riassumere nei suoi colpi di racchetta, Gasquet è un gran talento. Ma quando si tiene conto delle qualità di questi giocatori nel loro complesso, ci si rende conto che Nadal è un campione».

Il rapporto di forza tra il piccolo Mozart e il Matador si è cristallizzato quel giorno, al Roland Garros. Nadal si è affermato come uomo. Gasquet è rimasto al suo posto, all'ombra dell'iberico.

Richard Gasquet e Rafael Nadal appena prima del loro match a Parigi nel 2005Getty Images

«Con il suo artiglio sinistro, la sua forza mentale e una determinazione folle, era già difficile da spodestare e si muoveva già estremamente bene. Forse colpiva meno forte che in seguito, ma imprimeva parecchio effetto alle sue palle», è l'analisi di Sébastien Grosjean, battuto in quattro set nel turno successivo (6-4, 3-6, 6-0, 6-3). «Era già così forte e sicuro nello scambio che voleva giocare punto su punto. Rafael Nadal è una persona che ama il combattimento. Lo adorava già».

«Il suo atteggiamento era incredibile. Si batteva come un leone su qualsiasi palla. Bisognava davvero sudare per guadagnare un punto contro di lui», conferma Mats Wilander, ultimo grande debuttante al Roland prima di Nadal. «Per essere onesto, non pensavo che avrebbe vinto il torneo all'inizio dei quindici giorni. Ma poco a poco, quando l'ho visto crescere, mi sono detto che l'avrebbe fatto. Non tanto per via del suo gioco, ma per quello che emanava. Era un animale. Non aveva paura e non era timido. Ho capito che ci trovavamo di fronte a qualcosa di diverso. Aveva già l'aria di un vero, grande campione».

Mats Wilander si è arreso al suo carisma. Roger Federer, al suo gioco. I due non si erano mai incrociati su terra battuta prima della semifinale parigina. Niente sarà più come prima sulla superficie di gioco naturale di Rafa. Il vantaggio conquistato quel 3 giugno dal nativo di Manacor è decisivo. Perché su terra il mancino Nadal sta al destrimano Federer come la criptonite sta a Superman. Quel giorno come tanti altri, il talento unico e l'autorità tennistica dello svizzero non bastarono a rovinare il 19° compleanno di Rafa (6-3, 4-6, 6-4, 6-3).

Mats Wilander e Rafael Nadal nel 2005. Lo svedese era l'ultimo ad aver vinto il Roland Garros al debutto prima del maiorchinoGetty Images

Le finali precoci hanno di speciale che profumano di nirvana senza sapere di conquista. Se arrivano prima del tempo, non è il momento giusto. Dal suo capolavoro contro Federer all'incontro finale contro l'invitato a sorpresa Mariano Puerta, il giovane spericolato era preso dalla frenesia. «Era nervoso, ovviamente. Sapeva bene, e lo sapevo anch'io, che quello sarebbe stato il match più importante da disputare dai suoi esordi nel tennis – spiega Toni Nadal –. Quando hai 19 anni e ti ritrovi nella finale di un Grande Slam, non è facile. Tanto più che Rafael era il favorito». E che si è ritrovato faccia a faccia con un altro amante della fatica, Mariano Puerta.

Ma dopo 3 ore e 24 minuti di una lotta di folle intensità e un ultimo dritto di Puerta in corridoio, l'argentino deve inchinarsi ai piedi del nuovo re (6-7, 6-3, 6-1, 7-5). «Per me, è stata una finale bellissima, davvero – ricorda Toni Nadal –. Si parla tanto delle finali di Rafa contro Federer e Djokovic, ma quella è stata molto bella e molto dura». Nadal si concede allora l'unica debolezza in quindici giorni: piangere. Un modo di fendere l'armatura per colui che diventa il più giovane vincitore di uno Slam dai tempi di un certo Pete Sampras, grande re di New York a 19 anni nel 1990. Rafael Nadal ha già un piede nella storia.

Sei mesi prima, Rafael Nadal puntava al 51° posto mondiale e disputava il doppio del torneo di Doha a fianco di Albert Costa. Prima di aggiudicarsi il titolo, i due avevano fulminato Nicolas Mahut e Fabrice Santoro in semifinale. Dodici anni dopo, Mahut non aveva dimenticato quello che Costa, vincitore del Roland Garros nel 2002, gli aveva bisbigliato dopo la partita. «È semplice: Rafa è un mostro. È il futuro massimo campione e vincerà il Roland Garros almeno tre volte». Tre volte. Costa era lontano dai numeri reali. Ben lontano.

5 giugno 2005: Rafa Nadal batte Mariano Puerta ed entra nella storia del Roland GarrosEurosport

2 - Federer-Djokovic: nemici intimi, vittime preferite

«Nelle società in declino, l'ambizione soddisfatta ha il gusto amaro della sconfitta». La famosa frase dello scrittore Roger Vailland mal si applica a Rafael Nadal, a dir poco. L'ambizione nadaliana non sarà mai guastata da una simile amarezza, tanto il suo palmarès parigino si è ingrandito in un contesto d'eccezione, tutt'altro che in declino. Non solo Rafael Nadal è salito nove volte sul trono di Francia, ma ha compiuto questa impresa vertiginosa convivendo con altri due giganti del tennis, Roger Federer e Novak Djokovic.

Per il maiorchino, la via per il titolo è quasi sempre attraversata dall'uno o dall'altro, se non da entrambi. Sulle sue nove vittorie, solo nel 2010 Nadal ha conquistato il Santo Graal senza incrociare il loro cammino. I due giocatori che Rafa ha affrontato più spesso al Roland Garros? Djokovic e Federer. I due giocatori che ha battuto più spesso? Sempre loro due. Nole è stato sua vittima sei volte, Roger cinque. Le sue due principali prede parigine sono quindi anche le due più prestigiose. Complessivamente, i suoi successi contro il duo belgradese-basilese ammontano a sette finali e quattro semifinali.

L'imperatore Nadal, più forte dei jedi Djokovic e Federer.Eurosport

Se Federer e Djokovic hanno finito per conquistare anche loro una fetta di gloria al Roland Garros nell'era Nadal, hanno chiaramente dovuto misurarsi con il padrone del rosso. Senza Rafa, avrebbero senz'altro aggiunto una buona decina di Roland Garros ai rispettivi palmarès. Ma i loro casi sono diversi. Federer non ha mai avuto le armi adeguate per battere Nadal a Parigi. Djokovic sì. Tra l'altro ci è riuscito, alla fine, nel 2015, durante un quarto di finale a senso unico. Il maiorchino non era che l'ombra di se stesso mentre Djokovic era sulla cresta di un'onda irresistibile. Anche al di là di quell'unica vittoria, il Djoker è sempre stato un rivale più temibile dello svizzero per Nadal. Zio Toni dice la stessa cosa:

" Per Rafael, era più "semplice" affrontare Federer. Perché, contro di lui, aveva una linea di gioco più chiara. Sapeva che giocando in un certo modo sarebbe arrivato a metterlo in difficoltà. Contro Djokovic è più difficile. Non esiste un metodo così preciso per dominarlo. Era una lotta ogni volta. "

Roger Federer si è trovato di fronte a un problema senza soluzioni. Per sua grande sfortuna, il colpo più debole dello svizzero, il suo rovescio, si è abbattuto sul punto forte di Nadal, quello straordinario dritto top spin che ha fatto tanto soffrire gli avversari. «Federer – sottolinea Mats Wilander – ha una piccola lacuna tecnica perché non ha un grande rovescio al di sopra della spalla che avrebbe potuto permettergli di contrastare Nadal sulla terra. Ma questa piccola lacuna ha creato un problema tattico insormontabile. Perché Nadal ha il gioco perfetto contro un giocatore con questo tipo di debolezza».

Video - Rafael Nadal: le 3 chiavi del suo dritto incredibile 02:40

Il tre volte vincitore del Roland Garros va anche oltre. Per lui, «Dal punto di vista dell'incompatibilità tattica, l'abbinamento Federer-Nadal è una delle peggiori accoppiate di tutti i tempi, sfortunatamente per Federer. In misura minore, McEnroe era altrettanto problematico per Borg, perché aveva quel servizio da mancino che poteva fare uscire Borg dal campo e respingerlo lontano dalla linea. Ma nulla a confronto con l'incubo che Nadal rappresenta per Federer». Soprattutto sul rosso, dove questa connessione tra il rovescio di Federer e il dritto di Nadal si è espressa al massimo.

Durante i suoi cinque duelli parigini contro Nadal, Federer, di fatto, è riuscito a giocare solo in modo discontinuo. Qualche giocata fulminante, a volte un set intero, come quel 6-1 inflitto nel primo parziale della finale 2006, che fece nascere le speranze più folli tra i suoi sostenitori. Ma Nadal ha sempre lasciato passare la tempesta. Perché sapeva, appunto, che non era altro. «L'intelligenza di Nadal – continua Wilander – è stata quella di comprendere molto presto di avere la soluzione. Quando ha battuto Federer nel 2005 al Roland Garros, si è detto: quest'uomo lo tengo in pugno, basta fare questo e quest'altro e funzionerà a ogni colpo».

Roger Federer durante la finale 2006 del Roland Garros. Lo svizzero si arrenderà in 4 set a Nadal.Getty Images

A ogni colpo, sì. Quattro sconfitte in quattro set, senza mai veramente avvicinarsi a una possibile vittoria. E un massacro, durante la finale 2008. 6-1, 6-3, 6-0. Nessuno aveva mai inflitto un 6-0 a Federer nel XXI secolo. La sua ultima disfatta risaliva al 1999, quando aveva 17 anni. Dopo, aveva giocato più di 2.000 set senza conoscere umiliazioni del genere. «Per Federer non era una buona giornata, mentre per Rafael tutto stava andando a meraviglia in quel torneo», ricorda Toni Nadal, quasi a disagio.

Questa demolizione in piena regola ha segnato tutti. Come lo tsunami, Nadal ha spento l'entusiasmo della tribuna centrale. «La scena aveva completamente guastato l'atmosfera – racconta il giornalista americano Christopher Clarey –. Mi ricordo che Larry Ellison, Direttore generale di Oracle e grande appassionato di tennis al punto che avrebbe in seguito "acquistato" il torneo d'Indian Wells, era venuto a sedersi fieramente in tribuna, aspettandosi, come tutti, un vero grande duello. Man mano che il match procedeva, ho cominciato a lanciare occhiate furtive a Ellison, e vedevo la sua delusione che diventava palpabile».

Per la penna del New York Times, che ha vissuto tante finali del Grande Slam, questo match resta un momento drammatico. «Era affascinante vedere un giocatore all'apice del suo predominio abbattere con una tale facilità uno dei più grandi campioni della storia». Quel giorno più che mai, il problema in quel rapporto di forze fu Nadal. Non Federer. «Penso che siamo stati un po' ingiusti per anni con Roger Federer – è infatti il giudizio di Mats Wilander .– Era talmente bravo, giocava talmente bene e ogni volta, contro Nadal, gli spettatori avevano la sensazione che passasse in secondo piano. Ma bisognava rendersi conto che questa accoppiata, per lui, era terribile».

Video - Top 10: Nadal-Federer, i colpi più belli delle loro sfide al Roland Garros 04:12

Niente del genere con Novak Djokovic, anche se, paradossalmente, il serbo ha perso una volta in più di Federer contro Nadal a Parigi. È bene distinguere due epoche: prima e dopo il 2011. Dal 2006 al 2008, Nole ha subito tre volte di seguito la legge di Rafa al Roland Garros, senza riuscire a batterlo in un singolo set. Era il suo periodo di apprendistato di altissimo livello. Dopo il suo avvento al potere nel tennis mondiale nel 2011, il fenomeno di Belgrado ha subito tre nuovi rovesci, assai dolorosi. Due in finale (2012, 2014), uno in semifinale (2013). La sindrome Federer? Niente affatto.

Per Patrick Mouratoglou, Djokovic ha avuto un problema psicologico nei confronti del Roland Garros. Non con Nadal. Il maggiore evento parigino, il solo che mancava al suo palmarès, si è trasformato in ossessione per lui. «Nel caso di Novak – è l'analisi del coach di Serena Williams – la terra battuta è un falso argomento. Quando Novak è al massimo, la superficie ha poca importanza, sa essere performante ovunque. Ha battuto Rafa ovunque su terra, e anche sonoramente, a volte». I confronti tra i due dicono la stessa cosa. Nadal ha prevalso nelle loro prime nove sfide su terra. Ma dal 2011 a oggi, è Djokovic che ha la meglio: 7 vittorie, 5 sconfitte.

Il serbo ha domato Nadal a Monte Carlo, a Madrid, a Roma, ma a Parigi il maiorchino ha sempre conservato l'ultima parola. Dominare Nadal in due set è un conto, ma al meglio dei cinque... Eppure, anche su questo punto, Patrick Mouratoglou non ha dubbi. «Non c'è nessuna logica in questo – dice –. Novak è fortissimo al meglio dei cinque set, è uno dei giocatori più resistenti. È un'anomalia che non abbia battuto Nadal prima al Roland Garros. Ma ha avuto un blocco, semplicemente. Questo succede quando si comincia a girare intorno a un titolo, ci si mette a riflettere». D'altra parte, anche dopo aver finalmente sconfitto Nadal nel 2015, Djokovic inciamperà sull'ultimo gradino, che questa volta si chiamerà Stan Wawrinka.

Video - Top 10: Nadal-Djokovic, i colpi più belli delle loro sfide al Roland Garros 04:16

Contrariamente a Federer, se Djokovic è stato messo così a dura prova da Nadal, non è perché gli mancassero le soluzioni, ma perché non riusciva a utilizzarle. «Mi ricordo la loro semifinale nel 2013 – spiega Mouratoglou –. Come in occasione delle finali contro di lui, non era entrato nel match con il giusto stato d'animo».

Quella semifinale, a dispetto delle loro due finali, resta senza alcun dubbio il punto più alto della loro rivalità sullo Chatrier. Un monumento. «Una delle più grandi vittorie della carriera di Nadal, checché se ne dica», suggerisce Christopher Clarey. Dopo un parziale perso nettamente e sul punteggio di due set a uno, Novak Djokovic riesce a costringere il suo rivale al quinto e decisivo set, in cui conquista un break di vantaggio, prima di inginocchiarsi sul 9-7.

Un match di una intensità pazzesca, al punto che il pubblico, sfinito, avrà bisogno di respirare, lasciando debuttare il povero Jo-Wilfried Tsonga nella seconda semifinale, contro David Ferrer, davanti a tribune scarsamente popolate. «Si avvertiva una tensione enorme in ogni set, in ogni game», ricorda Chris Clarey, che non dimentica le lacrime di Toni Nadal nel "Player's lounge" dopo la battaglia: «Era raro vederlo così, ma l'emozione era forte dopo le ferite del 2012».

Al Roland Garros, Nadal poteva superare tutto. Anche i suoi dubbi e le sue cicatrici più profonde. Qui era se stesso. Djokovic o non Djokovic. Federer o non Federer.

La straordinaria semifinale del 2013 rappresenta il picco della rivalità tra Rafael Nadal e Novak Djokovic.Getty Images

3 - 2009, il terremoto

Quando si verificano gli eventi più improbabili, ci sono sempre persone, principi dell'"a posteriori", che vi dicono "lo sapevo". Tutti quelli che hanno ricordato con noi quel terremoto della terra battuta ce l'hanno confermato: non lo si sapeva. Quella domenica 31 maggio 2009, non c'era nessuna avvisaglia. Quel giorno, il re di Francia Rafael Nadal è passato sotto la ghigliottina di Robin Söderling, che ha trasformato un banale ottavo di finale in uno dei più grandi sismi della storia del tennis. «All'inizio non guardavo nemmeno il match, tanto ero convinto che Nadal avrebbe vinto facilmente», ci ha confessato Christopher Clarey.

E a ragione. Nadal non era mai stato tanto favorito a Parigi prima dell’edizione 2009. Imbattuto sul rosso da una quarantina di match, quattro volte detentore del titolo al Roland Garros, aveva anche esteso le sue conquiste imponendosi per la prima volta a Wimbledon a luglio 2008, poi negli Open d'Australia a gennaio 2009.

Vincitore in primavera a Monte Carlo, Barcellona e Roma, aveva ceduto in finale a Madrid contro Federer, ma si giocava su un terreno veloce e all'indomani di un match di quattro ore contro Djokovic. Chi poteva immaginare il declino dell'impero del maiorchino? Soprattutto contro quel Robin Söderling che Rafa aveva strigliato tre settimane prima a Roma, 6-1, 6-0.

Dopo 31 vittorie in 31 partite, Nadal subisce la prima sconfitta al Roland Garros contro Robin Soderling nel 2009.Getty Images

In realtà lo choc, immenso, non è dovuto tanto a ciò che ignoriamo dello spagnolo, quanto a quello che non sappiamo dello svedese. Quello che il primo non poteva più produrre e quello che il secondo aveva da offrire.

Prima Nadal. Al Roland Garros soffre in silenzio. Non filtra nulla, tanto che ha sbrigato in fretta i suoi primi tre turni senza perdere un set. «Non avevo notato alcun segno febbrile né problemi nei suoi movimenti», assicura d'altra parte Chris Clarey. Nei sedicesimi di finale, ha passeggiato su Lleyton Hewitt (6-1, 6-3, 6-1). Tutti i pronostici sembravano rosei, come sempre. Ma nel suo ginocchio sinistro, l'allarme rosso. «Rafael aveva grosse difficoltà – racconta Toni Nadal –. Dopo il match contro Hewitt, la sera in hotel, era calmo ma triste. Soffriva. Sperava lo stesso di vincere il torneo, ma sapeva di non potersi esprimere al 100%».

Per quanto, lo zio coach tiene a far notare che «Robin Söderling ha veramente disputato un grandissimo match». Ed è l'altra chiave di volta che va a trasformare questi ottavi di finale in un avvenimento storico. Il nativo di Tibro, dal potenziale ben noto ma male utilizzato, dà tutto se stesso quel giorno per imporsi in quattro set (6-2, 6-7, 6-4, 7-6). Mats Wilander ha conservato un'impressione visiva ben precisa: «Mi ricordo del viso di Rafa dopo i primi 4 o 5 game. Ci si poteva leggere "Dio mio, non ne uscirò oggi". Non gli avevo mai visto un'espressione simile al Roland Garros».

Video - Il giorno in cui Söderling fece lo sgambetto a Nadal al Roland Garros 01:29

Questa inquietudine è stata accentuata dai limiti fisici del momento? «È possibile – continua Wilander – ma voglio veramente riconoscere i meriti di Robin. Non solo ha prodotto del grande tennis, ma è riuscito a fare cose più importanti quel giorno: ha trovato il modo di contrastare Nadal su terra battuta». Fino ad allora, al Roland Garros, Nadal non aveva mai incontrato un'opposizione simile. In 31 match, aveva perso solo sette set, di cui tre contro Federer, senza che lo svizzero fosse mai in grado di prevalere.

In realtà, il primo giocatore ad aver mostrato la via avrebbe potuto essere... Paul-Henri Mathieu. Nel 2006, il francese diede vita a una battaglia epica contro il già padrone di casa. Un combattimento sbalorditivo, che fa di questo terzo turno il match più lungo di Nadal nella storia dello Slam parigino: 4 ore e 53 minuti di un'intensità inaudita. «Era necessario che Rafael fosse in giornata per tirarsene fuori», ricorda Toni Nadal. Thierry Tulasne era all'epoca l'allenatore di PHM. Aveva messo a punto un piano tattico a cui nessuno osava avvicinarsi:

" L'idea era quella di mantenere la linea di fondo senza indietreggiare e di non esitare a giocare di dritto su Nadal per aprirsi il lato opposto e attaccarlo. Paul aveva un rovescio superbo e il dritto incrociato di Nadal che rispondeva al suo rovescio gli faceva gioco. Manteneva la diagonale e riusciva ad aprirsi il campo per giocare dall'altro lato. "

4 ore e 53 minuti. La partita più lunga mai giocata da Nadal al Roland Garros è quella contro Paul-Henri Mathieu.Getty Images

Tre anni più tardi, è con lo stesso leitmotiv – aggredire Nadal, un crimine di lesa maestà vero e proprio – che Söderling lo travolge sullo Chatrier. Con un servizio ancora più violento rispetto a Mathieu. «Robin ha giocato come se fosse lui ad avere la soluzione – è il giudizio di Mats Wilander – e questa era se non altro una grossa novità. È propria di quei giocatori con una grande fiducia in se stessi. Quando giocava bene, sapeva di avere le armi per battere chiunque, ovunque».

Il frutto di una convinzione inculcatagli dal suo coach di allora, Magnus Norman. Il tecnico svedese, che più tardi sbloccherà Stan Wawrinka, ha svolto un ruolo importante in questo exploit. «Prima del match – racconterà un anno dopo Söderling tornando sul luogo del crimine – Magnus mi ha detto che dovevo immaginare la mia faccia sulla prima pagina di tutti i giornali dopo la mia vittoria. Voleva che visualizzassi me stesso vincente». Sul match-point, all'apice della sua vita tennistica, la reazione misurata dello svedese sarà però la testimonianza di una certa incredulità.

Per Rafael Nadal, questa eliminazione fu certamente molto dolorosa. «Perdere per la prima volta al Roland Garros è stata dura, sì – ammette Toni Nadal –. Era una grande sconfitta, è stato complicato per lui». Molto più dura da incassare di quella contro Djokovic nel 2015 o addirittura della sua rinuncia dopo un infortunio nel 2016. «So che era molto emozionato quando ha lasciato il Roland Garros l'anno scorso, ma non l'ho visto lasciare lo stadio – nota Fabrice Santoro –. In compenso, mi ricordo bene del 2009. Era veramente commosso e triste. Credo abbia versato diverse lacrime».

Rafael Nadal lascia per la prima volta il Philippe-Chatrier dopo una sconfitta.Getty Images

Una tristezza condita da una punta di amarezza, perché il clan Nadal riteneva che il pubblico parigino, sostenendo Söderling, avesse mancato di rispetto a Rafa. Quest'ultimo lo dirà educatamente durante la sua conferenza stampa. Suo zio si mostrerà invece più veemente, sostenendo che il pubblico parigino fosse "stupido". Otto anni più tardi, le parole sono cambiate, ma non la base del suo pensiero. «Il pubblico può fare ciò che vuole – è il giudizio di Toni –. Ho ritenuto che non fosse stato corretto con Rafael. Ma non ha perso a causa del pubblico».

Paradossalmente, a distanza di tempo, metabolizzare questa giornata sarebbe stato quasi più difficile per Söderling che per Nadal. Ci si può risollevare dalle sconfitte più dolorose, ma si rimane per sempre prigionieri dei propri successi. Anthony Perkins ha detto spesso che se la sua performance indimenticabile nella Psicosi di Alfred Hitchcock gli aveva portato la gloria, ma aveva anche congelato la sua carriera. Fu per sempre Norman Bates. Söderling ha conosciuto la sindrome Perkins. È l'uomo che ha battuto Nadal al Roland Garros per la prima volta. Per molto tempo, fu anche il solo ed è con un certo sollievo che ha accolto la seconda sconfitta del maiorchino, nel 2015, contro Djokovic. Ma Söderling lo sa, fino alla fine dei suoi giorni non gli parleranno d'altro.

Rafael Nadal, lui, avrà presto voltato pagina. Dodici mesi dopo trionferà di nuovo a Parigi, avviando perfino un nuovo ciclo di cinque anni di regno, ancora più lungo del primo. Durante la finale 2010, come per chiudere il cerchio, ritroverà Söderling. Senza lasciargli neanche un set. Il giustiziere di ieri era tornato a essere una vittima mansueta…

2010: Rafael Nadal-Robin Söderling, la rivincita.Getty Images

4 - Nadal e Borg, due extraterrestri a confronto

Le imprese di Rafael Nadal su terra battuta in generale, e al Roland Garros in particolare, hanno dell'eccezionale. «È mostruoso, surreale, senza dubbio non assisteremo più a niente del genere finché vivremo», predice Patrick Mouratoglou. Tra 30, 40 o 50 anni, si parlerà ancora di quest'era come di un momento a parte e, poiché siamo coinvolti, la vera portata di queste imprese sfugge alla nostra ragione. Per questo dovrà passare del tempo. «Credo che non riusciamo ancora a misurare l'impatto reale di Nadal sul tennis», suggerisce del resto Nicolas Mahut.

Nadal lascerà un'impronta colossale. Ineguagliabile? Forse. In prospettiva storica, un solo campione può contendergli al di là delle epoche il titolo onorario di più grande giocatore nella storia della terra battuta: Bjorn Borg. Se esiste una disputa, non può che essere tra loro. Per riprendere gli insegnamenti di Péguy, prima dell'epoca Nadal c'è stata l'epoca Borg. «Sono i due giocatori più forti che ho visto su terra battuta», sintetizza Philippe Bouin, rifiutandosi di spingersi oltre: «La gerarchia non è chiara dato che non è possibile confrontare le epoche. Uno è più forte dell'altro? È passato troppo tempo tra i due. E poi, si possono mai fare paragoni tra Mozart e Beethoven?»

Rafael Nadal e Björn Borg, sfida tra due epoche.Eurosport

Questo impatto inaudito attraverso le epoche non offre evidentemente risposte scientifiche. È una discussione senza fine, ma le discussioni di questo tipo sono sempre le più interessanti... «In genere – scherza Christopher Clarey – oppongo resistenza all'idea di fare paragoni tra epoche diverse. Ma in questo caso preciso, non posso». Ci ritorneremo. Cerchiamo dunque di apportare al dibattito elementi oggettivi. Iniziamo con ciò che accomuna Borg e Nadal: la vastità della loro supremazia. L'uno e l'altro hanno schiacciato gli antagonisti su terra per anni. L'impotenza del più comune così come del più eccezionale degli avversari di Nadal è simile alla forma di tirannia tranquilla imposta in passato da Borg.

Contemporaneo di Borg, ammiratore di Nadal, Thierry Tulasne vede chiaramente una somiglianza tra i due. «Per me, si può fare un paragone», nota il vecchio numero 10 del mondo. In quest'ambito, darà anche un piccolissimo vantaggio allo scandinavo. «Ho l'impressione che Borg dominava ancor di più – dice –. Perdeva pochissimi game. A parte un Panatta o, al limite, un Pecci che poteva confonderlo un po', in tre set aveva un tale margine... Avevo la sensazione che nessun giocatore potesse porgli problemi. D'altra parte Rafa, a volte, ha dovuto tirarsi fuori da situazioni difficili, forse più di Borg».

Bjorn Borg, la prima superstar del tennis moderno.Getty Images

Si ha l'impressione che sappia il fatto suo. Dal 1977 al 1981, all'apice del suo dominio, Borg ha disputato 120 incontri su terra battuta. Ne ha persi... quattro, di cui due per abbandono e uno su terra battuta americana, così particolare, in occasione dello US Open del 1977. Per restare al Roland Garros, Borg e Nadal sono entrambi riusciti ad aggiudicarsi il torneo senza perdere un set due volte. Ma niente ha eguagliato il massacro del 1978. Quell'anno, Borg aveva perso solo 32 game in sette incontri. Nell'era Open, nessuno ha fatto di meglio, né prima né dopo, né a Parigi né altrove.

Ma Borg si trascina un grosso handicap: ai vertici ancora prima dei suoi 18 anni, è stato colpito da un'irrimediabile stanchezza che lo ha spinto ad appendere la racchetta al chiodo a soli 26 anni. Di fatto, il suo palmarès su terra soffre di questa interruzione precoce in confronto a quello di Rafael Nadal: "soltanto" 30 titoli, di cui 6 al Roland Garros, contro i 52 e i 9 di Nadal. Ora, se da un lato i numeri non dicono tutto, dall'altro non mentono mai. In questo caso, il loro peso è così schiacciante che, per alcuni, basta a chiudere la discussione.

Mats Wilander è tra questi. «Per me, Rafa è sicuramente il più grande giocatore su terra della storia – è il giudizio dello svedese –. Borg avrebbe potuto forse vincere due o tre Roland Garros in più. Ma non l'ha fatto. Partendo da questa constatazione, è difficile metterlo sullo stesso piano di Nadal». Patrick Mouratoglou è dello stesso avviso: «Borg ha smesso troppo presto. Gli aggettivi vanno bene ma, a un certo punto, sono i palmarès che contano. Quando Rafa mostra il suo palmarès su terra, non c'è nessuno che possa metterlo in discussione. Federer è il più grande giocatore della storia su erba? Possiamo parlarne. Ma di Rafa su terra non c'è niente da dire».

2014: Bjorn Borg consegna a Rafael Nadal la Coppa dei Moschettieri in occasione del 9° trionfo del maiorchino.Getty Images

D'altronde, il contesto del XXI secolo non è certo quello degli anni 70. Dominare, d'accordo, ma su chi? Non solo Nadal ha imposto la propria superiorità ad altri due mostri sacri, ma la compagine internazionale di avversari con cui deve vedersela è molto più omogenea. «Il tennis è molto cambiato – osserva Thierry Tulasne –. La quantità di bravi giocatori, specialmente nei primi turni, non ha più niente a che vedere col passato. Se Borg dominava di più, ciò che fa Nadal è formidabile». In questo contesto storico, vincere nove volte a Parigi o dieci volte a Monte Carlo è quasi la dimostrazione di un'anomalia. «9 o 10 volte – sospira il due volte finalista del Roland Garros, Alex Corretja – sembra impossibile». Oggi, la quantità di sacrifici per vincere uno Slam è maggiore.

Per Christopher Clarey, in fondo è tutto il "pacchetto" nadaliano a imporlo quasi naturalmente. «Per me, Nadal è senz'altro il più grande giocatore su terra battuta di tutti i tempi – sostiene il giornalista americano –. Lo è per la sua costanza, il suo stile, la sua longevità e, ovviamente, per il suo palmarès». Per definire ciò che distingue Borg da Nadal, propone una sorta di Santissima Trinità tutta personale, ma molto eloquente: «Per me, Borg è stato forza atletica, precisione, concentrazione. Nadal è forza atletica, precisione e passione».

La concentrazione estrema di "Ice Borg", freddo come il ghiaccio, ha finito per provocare un'ebollizione. Quando la pentola a pressione scandinava è esplosa, è stato un fiume senza ritorno verso il ritiro. Nadal, invece, non ha mai visto la sua fiamma estinguersi. «Incarna la passione della competizione allo stato puro – continua Chris Clarey –. Penso che la differenza sia questa e per questo motivo, contrariamente a Borg, non ha mai conosciuto sindromi da stress, malgrado la pressione estrema esercitata dal suo Paese e dal mondo intero».

«Avrei voluto vedere Borg giocare fino a 30 anni per sapere se avrebbe continuato a dominare – rimpiange Thierry Tulasne –. Il fatto significativo all'epoca è stato il cambio di attrezzatura. Borg avrebbe continuato a macinare vittore con il cambio di attrezzatura? È questo il grande punto interrogativo perché il cambio di attrezzatura ha modificato la fisionomia del tennis di alto livello». Rafael Nadal, da parte sua, ha risposto alla domanda lasciata in sospeso da Borg: fino a che punto si sarebbe spinto? Là dove lo svedese lascia in eredità un punto interrogativo interessante ma frustrante, Nadal impone il proprio punto esclamativo.

Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal, Nadal. (Par Clovis Museux)Eurosport

5 – Operazione decima

Sulla base della Coppa dei Moschettieri, i nomi sono incisi per l'eternità. Campioni. Leggende. E un'anomalia. Negli anni 2014 e 2015, l'iscrizione "R. Nadal ESP" è sparita, lasciando il posto a due subentranti, i signori Wawrinka e Djokovic. Due anni senza Rafa, l'incisore deve esserne rimasto scombussolato, lui che aveva invariabilmente iscritto il nome del toro di Manacor sul trofeo tra il 2005 e il 2014, lasciando solo un breve intervallo nel 2009 per cesellarvi il cognome del più grande tennista di tutti i tempi.

La storia si coniuga al presente e non è mai opportuno scriverne l'epilogo prima di averlo vissuto. Tuttavia, non bisogna essere dei geni per dare Rafael Nadal come grande favorito degli Internazionali di Francia. Fino alla settimana scorsa, era addirittura "arcifavorito", come ci ha confidato Patrick Mouratoglou. Ma Roma, senza rimettere in discussione questo stato di cose, ha un po' cambiato le carte in tavola. Perché Nadal vi ha subito il primo fallimento della stagione su terra, contro Dominic Thiem.

La sua battuta d'arresto ha due conseguenze principali. Una negativa: manda a monte la quadruplice vittoria inedita Monte Carlo - Barcellona - Madrid - Roma. L'altra positiva: Rafa ha potuto respirare. Questo, dopo un inizio di stagione più spossante di quanto forse immaginava, somiglia a un lusso. La Decima in mancanza della "Manita", ecco dunque la sfida che attende il maiorchino a Porte d'Auteuil. Un pezzo di storia e un altro passo nella leggenda.

Rafael Nadal, il guerriero immortale del Roland GarrosEurosport

La campagna romana ha anche consentito la crescita in potenza del diamante più promettente della giovane generazione. Con il suo trionfo italiano, il più precoce in un Masters 1000 da dieci anni a questa parte, Alexander Zverev ha inviato un messaggio. «I giovani non hanno paura di nessuno – osserva Mats Wilander –. Gli Zverev, Pouille e Kyrgios possono battere chiunque per un incontro, compreso Nadal». Ma il tedesco sembra chiaramente in vantaggio sul francese e sull'australiano. Anche se Nadal l'ha distrutto il mese scorso a Monte Carlo (6-1, 6-1), il giovane Sascha incarna una delle rare minacce tangibili per lo spagnolo.

E chi altri? Federer non c'è, Murray è in declino e Wawrinka è alla ricerca di se stesso. Resta l'enigma Novak Djokovic. Il detentore del titolo del Roland Garros non ha certo cancellato tutti i propri dubbi, ma la sua finale a Roma l'ha rimesso in sella. «Rafa gioca a livello di un vincitore del Roland Garros, senza dubbio – sorvola Mouratoglou –. Adesso non posso fare a meno di pensare che se Novak è all'apice, è più forte di lui». Ma, a dispetto della sua rinascita italiana, il Djoker sembra ancora lontano da quel famoso apice. No, abbiamo già rivoltato il problema in tutti i sensi, l'uomo da battere è ancora e sempre Nadal. Anche con le cautele del caso.

Rafael Nadal. Monsieur Roland Garros.Getty Images

«Rafa è evidentemente favorito, ma sarà senz'altro più dura per lui di quanto possiamo immaginare», stempera Mats Wilander. Per aver trionfato tre volte al Roland Garros, lo svedese sa quanto sia arduo questo compito. «È talmente folle immaginare che un giocatore possa vincere dieci volte lo stesso Slam. Supera la ragione. Mentalmente, richiede un grande impegno e una grande concentrazione. Già vincere il Roland Garros una volta…»

Toni Nadal ha tutti i titoli per confermare che l'Everest non è meno alto alla decima scalata. «A volte dimentichiamo fino a che punto è complicato vincere il Roland Garros. È sempre difficile – insiste –. Una cosa è certa: se Rafa non ci riesce, non sarà perché non ne ha voglia. Rafa è supermotivato e non perché non vince da tre anni: è sempre motivato a Parigi».

Eliminato da Novak Djokovic nei quarti di finale dell'edizione 2015, costretto a gettare la spugna a causa del polso sinistro alla vigilia del suo 3° turno contro Marcel Granollers nel 2016, Rafael Nadal ha lasciato una sorta di vuoto che la natura, unita al talento dei suoi successori, uno svizzero e un serbo, ha colmato alla perfezione. Ciò non toglie che nel 2017 è una storia d'amore che riprende il suo corso. Quella di Nadal e del Roland Garros. Dall'edizione 2010, quella del dopo-Söderling, non abbiamo mai atteso tanto il ritorno del re a Parigi.

Il mancino distruttore di Rafa Nadal.Eurosport

Anche il pubblico del Roland Garros, che non è sempre stato tenero con il nove volte campione degli Internazionali di Francia? Nicolas Mahut pensa di sì. La ragione è scontata: il padrone della terra rossa ha ritrovato i tratti umani che il suo diktat aveva finito per cancellare. «I francesi erano stanchi di vederlo trionfare ogni volta e avevano finito per minimizzare i suoi successi. Ora che Federer ha vinto, Wawrinka pure e che Djokovic ci è riuscito dopo aver fallito varie volte, credo che il pubblico abbia di nuovo voglia di vedere Rafa imporsi. Tranne nel caso in cui affronti un francese, naturalmente…»

«Spero che riceverà un grande sostegno perché l'anno scorso è stato particolarmente difficile per lui. Mi piacerebbe davvero vederlo vincere per la decima volta quest'anno – si sbilancia Fabrice Santoro –. Non ho niente contro gli altri, ma dieci Roland Garros: sarebbe incredibile! Non è mai successo prima, non succederà mai dopo e rimarrà un'impresa unica».

Unica, lo è di sicuro. Qualunque cosa avvenga nei quindici giorni o negli anni che separano il maiorchino dal giorno in cui deciderà di tornare a pescare sulla sua isola e ad assaporare la sua formidabile odissea. Nove, dieci o undici corone; in fondo, non cambia granché. «Rafa è il Roland Garros», afferma senza esitare Nicolas Mahut. Alex Corretja aggiunge: «Penso che non ci sia bisogno di vincere un altro Roland Garros per dimostrare che è di gran lunga il miglior giocatore su terra battuta della storia. Se si aggiudica un decimo titolo, sarà il culmine ma non gli cambierà la vita».

Rafael Nadal riuscirà a vincere ilo Roland Garros per la decima volta?Getty Images

Tra il nirvana e Rafael Nadal, sette gradini da salire. E una sola vera incognita al centro della sua folle e al tempo stesso razionale impresa. «Sappiamo tutti che ormai è fisicamente vulnerabile – ricorda Christophe Clarey –. Non si può scartare questa eventualità». Nadal resta forse il suo principale nemico. Ginocchia e polsi hanno più che disturbato il mancino in questi ultimi anni. Ma fin qui, tutto bene. E questa è probabilmente la cosa più importante.

«Essere o meno il favorito dipende dai tuoi risultati e dalla tua condizione fisica. Ed è molto difficile rivaleggiare con la condizione attuale di Rafa – conferma Alex Corretja –. A Madrid, Thiem ha giocato ad altissimi livelli ma, nel secondo set, ha cominciato a calare sul piano fisico. È normale perché ha tenuto un ritmo molto elevato nel primo set. Nadal è abituato a questo ritmo mentre i suoi avversari no. T'impone un combattimento a ogni punto. E di combattimenti puoi vincerne qualcuno contro di lui. Ma, alla fine, vince sempre la guerra. E credo che sia di nuovo pronto a vincere la guerra». Fascia sulla fronte, racchetta in mano e una voglia incredibile in corpo, Rafa ha certamente fretta di battersi. Come sempre. Come il primo giorno.