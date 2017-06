Rafa Nadal-Stan Wawrinka, la finale del Roland Garros in diretta tv e Live-Streaming

Nadal-Wawrinka: in diretta TV in esclusiva su Eurosport

A partire dalle 15:00, la finale del tabellone femminile del Roland Garros, Nadal-Wawrinka, sarà trasmessa in tv su Eurosport 1, visibile sulle piattaforme pay-per-view di Sky e Mediaset Premium, canale 210 di Sky e 372 di Mediaset Premium.

Nadal-Wawrinka: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Nadal-Wawrinka sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player e su Sky Go e Premium Play, i servizi streaming riservati agli abbonati di Sky e Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Rafa Nadal-Stan Wawrinka: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 11 giugno, dalle 15:00

La finale del Roland Garros vedrà di fronte due tennisti agli antipodi. Non solamente due fuoriclasse, ma due artisti del tennis che hanno regalato il proprio marchio di fabbrica a due colpi simbolo del loro stile di gioco, il dritto a uncino per lo spagnolo e il rovescio a una mano per l'elvetico.

La presentazione del match

Video: la corsa verso la finale di Nadal e Wawrinka

Il successo di Wawrinka contro Murray