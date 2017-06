Rafa Nadal vs Stan Wawrinka, dritto a uncino vs rovescio a una mano: due stili a confronto

Sospesi tra statistiche, palmares e pronostici, spesso alla vigilia delle grandi partite si perde di vista lo stile di gioco, il tennis.

Nel corso dell'anno vi abbiamo proposto alcune ricostruzioni video in 3D dei gesti simbolo dello sport e in particolare del tennis: ebbene, due di queste erano dedicate proprio a Rafa Nadal e Stan Wawrinka. Non è un caso, perché nella loro diversità questi due giocatori possono essere considerati quasi due opposti, che curiosamente si attraggono sulla terra rossa parigina.

Il dritto di Nadal: 3 elementi chiave verso la perfezione

Come fa lo spagnolo a creare il mix perfetto tra potenza ed effetto? La posizione al momento del colpo è fondamentale, a livello di polso e di piedi, ma non solo...

Video - Rafael Nadal: le 3 chiavi del suo dritto incredibile 02:40

Approfondimento scritto: Rafa Nadal, il guerriero immortale del Roland Garros

Un'arma "ritrovata" per lo spagnolo? O più semplicemente un colpo che trova la sua massima efficacia proprio sulla terra battuta, quando Rafa ha il tempo per preparare perfettamente il suo movimento e sfruttarne poi il rimbalzo? Ecco l'analisi a proposito di Patrick Moutaroglou, che confronta i dati relativi all'efficacia del dritto di Nadal nel 2016 e nel 2017: numeri che parlano da soli.

Video - The Coach: Nadal favorito a Parigi, grazie anche a un dritto ritrovato 02:11

Il rovescio di Wawrinka: ecco come fa la differenza...

Torniamo alle nostre analisi 3D per concentrarci sul rovescio di Wawrinka e sulle sue 5 fasi, che permettono allo svizzero di ottenere maggiore potenza e più libertà nella scelta dell'angolo da utilizzare, rispetto a chi invece gioca il rovescio a una mano.

Video - Il rovescio di Wawrinka: un'arma micidiale 02:11

Approfondimento scritto: Stan Wawrinka e il suo rovescio unico... La setta dei poeti estinti?

Anche in questo caso Patrick Mouratoglou ci dà una mano a capire come Wawrinka, grazie al suo colpo simbolo, riesca a costruirsi una strategia vincente in campo, perché più varia e imporevedibile rispetto a quella di tanti colleghi.

Video - "The Coach" ci spiega l'efficacia del rovescio favoloso di Wawrinka 02:13

...e se proprio non ce la fate a vivere questa vigilia senza statistiche, eccone alcune emblematiche in grafica: i due "perfect record" sulle finali (parigine in un caso, sui Grandi Slam nell'altro) e dei precedenti che parlano chiaro (anche se negli ultimi 6 confronti siamo 3-3).

Top 5 video: i colpi più belli delle semifinali maschili