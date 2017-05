Roland Garros 2017 in diretta tv e live streaming

Gli occhi degli appassionati di Tennis saranno tutti a Parigi! Dal 28 Maggio all’11 Giugno il Roland Garros aprirà il sipario nella capitale Francese e su Eurosport.

Novak Djokovic , campione in carica e Andy Murray, numero uno al mondo e finalista dello scorso anno, vorranno replicare quanto fatto nel 2016 ma attenzione a Rafael Nadal, che sulla terra rossa ha costruito la sua carriera, conquistando 9 vittorie al Roland Garros, record fino ad oggi superato ancora da nessun’ altro.

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. In più, canali bonus dedicati per i tornei di qualificazione che vanno dall’22 al 26 maggio. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire un totale di 15 campi.

Dirette TV in esclusiva sui canali Eurosport

Qualificazioni: da lunedì 22 maggio a venerdì 26 in diretta le qualificazioni del Roland Garros a partire dalle 10:00 su Eurosport 1 e su Eurosport Player

Tabellone principale: da domenica 28 maggio a mercoledì 7 giugno, quindi dal primo turno fino ai quarti finale del grande Slam. Poi, da venerdì 9 a domenica 11 giugno, semifinali e finali dell'Open di Francia secondo il programma che potete trovare qui sotto.

Live-streaming: Fino a 15 campi LIVE su Eurosport Player!

Bonus channel dedicati sul Player per tutte le partite delle qualificazioni, da lunedì 22 a venerdì 26 ma non solo. Canali aggiuntivi garantiscono la completa copertura del torneo, fino a 15 campi live in contemporanea.

Con Eurosport Player potrai segurie quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 29.99€ e c'è anche un pacchetto speciale per gli appassionati di tennis: 4 mesi a 14.99€ per guardare il Player fino alla fine dello US Open e goderti lo spettacolo dei Grandi Slam.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros su Eurosport.com! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del grande Slam Francese.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i “dietro le quinte” più simpatici. Su Facebook, contenuti esclusivi come il commento nel finale di giornata da parte del nostro inviato Simone Eterno, pronto a seguire per noi il Grande Slam da Parigi.

Gli speciali: tornano "Game, Set & Mats", "The Coach" e il "Commissioner del Tennis"

A commentare i match più interessanti e spettacolari del torneo ci saranno i nostri grandi esperti: Mats Wilander e Barbara Schett condurranno, ogni giorno, la rubrica “Game, Set & Mats”. All’interno, spazio anche al commento tecnico del “Coach”, Patrick Mouratoglou, che analizzerà la partita o il giocatore del momento. Non potrà mancare neanche John McEnroe, pronto come sempre ai suoi commenti pungenti nelle vesti del "Commissioner del Tennis"

Calendario e programma delle qualificazioni: da Lunedì 22/5 a Venerdì 26/5

Lunedì 22: dalle 10:00 su Eurosport 1

Martedì 23: dalle 10:00 su Eurosport 2 e dalle 17:30 su Eurosport 1

Mercoledì 24: dalle 10:00 su Eurosport 2 e dalle 17:30 su Eurosport 1

Giovedì 25: dalle 10:00 su Eurosport 2 e dalle 17:30 su Eurosport 1

Venerdì 26: dalle 10:00 su Eurosport 2 e dalle 12:00 su Eurosport 1

Calendario e programma del torneo: da Domenica 28/5 a Domenica 11/6

La "schedule of play" di ogni giornata del torneo sarà online sul sito di Eurosport ogni sera prima delle partite, all'interno della sezione Roland Garros.

Domenica 28: 1° Turno Maschile/1° Turno Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Lunedi 29: 1° Turno Maschile/1° Turno Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Martedi 30: 1° Turno Maschile/1° Turno Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Mercoledi 31: 2° Turno Maschile/2° Turno Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Giovedi 1: 2° Turno Maschile/2° Turno Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Venerdi 2: 3° Turno Maschile/3° Turno Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Sabato 3: 3° Turno Maschile/3° Turno Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Domenica 4: Ottavi Maschile/Ottavi Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Lunedi 5: Ottavi Maschile/Ottavi Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Martedi 6: Quarti Maschile/Quarti Femminile, dalle 14:00 su Eurosport 1

Mercoledi 7: Quarti Maschile/Quarti Femminile, dalle 14:00 su Eurosport 1

Giovedi 8: Semifinali Femminile, dalle 12:00 su Eurosport 1

Venerdi 9: Semifinali Maschile, dalle 12:45 su Eurosport 1

Sabato 10: Finale Femminile, dalle 11:00 su Eurosport 1

Domenica 11: Finale Maschile, dalle 12:00 su Eurosport 1

Gli Italiani in tabellone

Main draw maschile: Fabio Fognini, Paolo Lorenzi e Andreas Seppi.

Main draw femminile: Roberta Vinci, Camila Giorgi e Francesca Schiavone. Sara Errani è al momento fuori dai quattro posti.