Sprazzi di grande Djokovic contro Sousa: Nole è al terzo turno

Lucido, veloce e concreto, Novak Djokovic difende il titolo del Roland Garros spazzando via dal Lenglen il portoghese Joao Sousa che dal 2013, agli US Open, cerca invano di strappare un set a Nole. Non potrà accontentarsi di un break centrato in apertura di secondo set (fra i due del serbo) e di certo non possiamo ancora fare stime dell'effettivo stato di Djokovic: ingiocabile per un parziale, a segno con ottimi colpi nel secondo fra lob e passanti, un po' ansioso di chiudere nell'ultimo con una racchetta scagliata per terra e a rischio infortunio su una scivolata.

"Devo migliorare in the zone" - ovvero nei game decisivi - dice Nole al microfono di Corretja dopo l'incontro e usa spesso la parola "Incoraggiante" perché il fiato non è più quello corto di Roma. Ora c'è un altro terraiolo, l'argentino Diego Schwartzmann che ha battuto Napolitano: per intanto si sono visti scampoli di Djokovic d'antan.

Video - Un incontenibile Djokovic saluta il pubblico assieme ai raccattapalle 00:32

Le altre teste di serie a segno nel secondo turno: il numero 10 David Gofffin batte Stakhovsky 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 mentre al termine di un match molto combattuto, Steve Johnson (25) batte il giovane Coric 6-2, 7-6, 3-6, 7-6. Bene anche Grigor Dimitrov (11) in 3 set contro il veterano Robredo: 6-3, 6-4, 7-5. Eliminato invece Karlovic (23): 7-6, 7-6, 6-3 da Horacio Zeballos.