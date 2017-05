Tabellone femminile: sorteggio in salita per la Schiavone, c'è la Muguruza

Sono quattro le azzurre al via nel tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione che comincia domenica sulla terra rossa di Parigi. Sorteggio in salita per Francesca Schiavone, numero 76 Wta, vincitrice sul 'Philippe Chatrier' di uno storico trofeo Slam nel 2010 e finalista ancora dodici mesi dopo, che troverà dall'altra parte della rete la campionessa in carica, la spagnola Garbine Muguruza, numero 5 del ranking mondiale e quarta favorita del seeding. Uno pari il bilancio dei precedenti con la 36enne milanese che si è imposta al secondo turno al Foro Italico nel 2014 e la 23enne nata a Caracas a segno in Fed Cup la primavera dello scorso anno.

Il tabellone femminile

Sara Errani ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione che comincia domenica sulla terra rossa di Parigi. Nel turno decisivo la 30enne romagnola, prima testa di serie, ha regolato in due set con il punteggio di 6-3 6-0 la statunitense Nicole Gibbs, 20esima testa di serie.