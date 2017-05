Tabellone maschile: Nadal e Djokovic nello stesso lato, derby Fognini-Seppi al 2° turno?

Sorteggiati i tabelloni del Roland Garros 2017. Fari puntati su quello maschiale con Rafael Nadal e Novak Djokovic su tutti. Il maiorchino ed il serbo sono entrambi nella parte bassa di tabellone, potrebbero dunque affrontarsi in semifinale. Nella parte alta Andy Murray e Stanislas Wawrinka.

Gli italiani nel tabellone di Parigi

Sono cinque i tennisti italiani al via nel tabellone principale maschile del Roland Garros, secondo Slam stagionale che scatta domenica 28 sulla terra rossa di Parigi. Il numero uno azzurro Fabio Fognini, numero 29 Atp e 28esima testa di serie, neo papà di Federico, comincia la sua decima avventura parigina affrontando il Next Gen statunitense Frances Tiafoe, numero 66 del ranking mondiale, alla seconda partecipazione allo Slam parigino dopo il debutto nel 2015 (1° turno): non ci sono precedenti fra il 19enne di Hyattsville e il ligure, 30 anni appena compiuti (il 24 maggio), che sulla terra parigina vanta i quarti del 2011 ed è stato sorteggiato nello spicchio di tabellone di Stan Wawrinka (numero 3 della classifica mondiale) per un eventuale terzo turno affascinante.

Paolo Lorenzi, attualmente numero 34 Atp, che nelle sei precedenti apparizioni parigine non è mai riuscito a superare il match d'esordio, debutterà contro il lituano Ricardas Berankis, al momento numero 243 Atp (in gara grazie al ranking protetto essendo reduce da un infortunio) e pure lui mai andato oltre al primo turno in tre apparizioni a Parigi: anche in questo caso si tratta di un confronto inedito. Debutterà invece contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni Andreas Seppi, attualmente numero 83 del ranking mondiale, che in undici partecipazioni allo Slam francese vanta come miglior risultato il quarto turno (ottavi) nel 2012. In caso di vittoria il 33enne di Caldaro potrebbe al secondo turno dare vita a un derby tricolore proprio con Fabio Fognini.

Si sono guadagnati un posto nel main draw passando dalle qualificazioni anche Simone Bolelli e Stefano Napolitano, ma si dovrà attendere la conclusione delle 'quali' appunto e il successivo inserimento in tabellone dei 'promossi' per conoscere i nomi dei loro avversari. Il 31enne tennista bolognese, numero 463 Atp (ha potuto disputare il torneo parigino con il ranking protetto dopo l’infortunio dello scorso anno), disputa il tabellone principale del Roland Garros per l'undicesima volta consecutiva, per quello che rappresenta il trentesimo Slam in singolare della carriera: come miglior risultato vanta il terzo turno nel 2008 e nel 2015, quando riuscì a superare Steve Darcis e Viktor Troicki prima di arrendersi, ma solo al quinto set dopo un grande incontro, a David Ferrer. Per il 22enne di Biella, numero 185 Atp, invece, si tratta della prima volta nel main draw di uno Slam.