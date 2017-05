Tennis, Roland Garros: Su Eurosport Player LIVE le qualificazioni con 12 italiani in campo

Eurosport Player : Fino a 15 campi LIVE in contemporanea

Sono ben 12 i tennisti italiani al via nelle qualificazioni maschili del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione che comincia domenica sulla terra rossa di Parigi.

Si tratta di Thomas Fabbiano, sesta testa di serie delle quali, Marco Cecchinato, ottava testa di serie, e Riccardo Bellotti (protagonisti questi ultimi due di una sfida tutta italiana), Alessandro Giannessi, decima testa di serie, Luca Vanni, ventesima testa di serie, Stefano Travaglia, Federico Gaio, Salvatore Caruso, Simone Bolelli, Matteo Donati, Lorenzo Giustino e Stefano Napolitano (protagonisti dell'altro derby tricolore).

