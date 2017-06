Thiem-Djokovic e Carreno-Nadal rinviate a mercoledì: si gioca dalle ore 11

A Parigi piove e in attesa del tetto, progetto in divenire con tutti i pro e i contro del caso, siamo costretti a vedere il programma del Day 10 rovinato dalle abbondanti precipitazioni. I due quarti di finale maschili che rappresentavano il piatto forte della giornata, Carreno Busta-Nadal e Thiem-Djokovic, sono dunque posticipati a mercoledì. L'inizio delle sfide non sarà alle ore 14, ma alle ore 11 per consentire lo svolgimento di tutte le partite in programma. Oltre agli altri due quarti femminili, infatti, scenderanno in campo anche Murray, impegnato contro Nishikori, e Wawrinka che se la vedrà con Cilic. L'obiettivo è avere entro mercoledì sera il quadro completo dei semifinalisti di questa edizione.

