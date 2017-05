Thiem strapazza Tomic, promosso anche Dimitrov

Un serio candidato ad arrivare in fondo al Roland Garros è Dominic Thiem che fa sua la partita contro Tomic in tre set senza storia: dopo il 6-4 d’apertura, il numero 7 del mondo concede appena due game all’australiano. Dal 6-4, 6-0, 6-2 finale emerge tutta la superiorità del classe ’93 che ha sconfitto Nadal a Roma (primo ko del maiorchino quest'anno sul rosso) prima di arrendersi a Djokovic in semifinale. Al secondo turno lo attende il vincente del match tra Bolelli e Mahut, ma la sensazione è che Thiem farà parecchia strada. A Parigi difende la semifinale dello scorso anno.

Gli altri

Va tutto secondo pronostico per due esperti “rematori” come Pablo Carreno-Busta e Albert Ramos Vinolas: sconfitti rispettivamente Mayer e Copil. Sorride anche un altro spagnolo, Garcia-Lopez, che in tre set regola Muller. Dimitrov spazza via Robert mentre un altro francese, il classe '96 Bonzi, si prende il lusso di superare Medvedev: sul punteggio di 2 set a 1 e 3-1 a favore del numero 260 del mondo, il russo si ritira. Mannarino viene travolto da Zeballos, a Karlovic basta un solo tie-break nel 3-0 al greco Tsitsipas.