Tsonga rientra e va a casa in meno di 10': Renzo Olivo lo elimina al 1° turno

Toccata e fuga per la disperazione del pubblico. Jo-Wilfried Tsonga esce dal Roland Garros al primo turno, cosa che non gli capitava dal lontano 2005, in sostanza da quando era solo un ragazzino.

A firmare la sorpresa è Renzo Olivo in un match interrotto martedì sera sul punteggio di 7-5, 6-4, 6-7(6), 5-4.

" Ero molto arrabbiato ieri quando il match è stato interrotto, ma ero davanti e mi sono detto di rimanere positivo "

Alla ripresa della sfida l’argentino si ritrova ad avere in un lampo tre match-point, per uno 0-40 regalato dallo sciagurato padrone di casa. Tsonga li annulla e la mini-battaglia si protrae ai vantaggi, ma Olivo al quarto match-point fa sua la partita. Il francese esce dal campo con le pive nel sacco dopo nemmeno 10 minuti di partita mentre il suo avversario raggiunge il secondo turno, dove affronterà Kyle Edmund.

" Ho cercato solo di concentrarmi su un punto alla volta e di stare calmo, era l’unico modo per battere un giocatore del calibro di Tsonga "