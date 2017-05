Una conferma e due sospiri: avanzano Svitolina, Halep e Genie Bouchard

Eurosport Player : Fino a 15 campi LIVE in contemporanea

Brava Elina Svitolina, bene Genie Bouchard: la prima - ucraina classe 1994 e quinta testa di serie di Parigi - ha battuto Yaroslava Shvedova 6-4, 6-3 sul Lenglen dopo la grande vittoria di Roma mentre la canadese, che aveva saltato Norimberga per un grave infortunio alla caviglia destra in allenamento (legamenti), ha rimontato la giapponese Risa Osaki dopo un set senza balance né appoggi in uscita dal servizio. Il match della Bouchard è durato un'ora e 48 minuti, quello fatale a Johanna Konta addirittura 2 ore e un quarto, eliminata dalla taiwanese Su-Wei Hsieh 1-6, 7-6 (2), 6-4.

Order of play e programmazione tv del Day 4 del Roland Garros 2017

Come la Bouchard, nemmeno Simona Halep (3) ha raggiunto Parigi nelle migliori condizioni fisiche, però intanto l'esordio è sul velluto contro Jana Cepelova: 6-2, 6-3 in un'ora di gioco. Sugli altri campi dello Stade, avanzano le francesi Alizé Cornet e Caroline Garcia e le teste di serie Madison Keys (12), Anastasija Sevastova (17), Barbora Strycova (20), Daria Kasatkina (26) - niente male, a vent'anni appena compiuti, il suo 7-5, 6-4 a Yanina Wickmayer - e Carla Suarez Navarro (21).