Wawrinka maltratta Cilic, dominio e semifinale: è lui l'anti-Nadal?

Demolition Stan The Man. Se Nadal sembra essere il logico favorito per la vittoria finale, dall’altra parte del tabellone Wawrinka lancia la sua sfida a distanza centrando la nona semifinale Slam in carriera, la terza consecutiva al Roland Garros. Il percorso fin qui è stato netto così come la vittoria sul maltrattato Marin Cilic, surclassato per 6-3, 6-3, 6-1 in un’ora e 40 minuti.

L’altezza dei colpi da fondo dello svizzero è stata la chiave del dominio insieme a slice molto bassi che hanno reso scorbutico il compito del croato, già poco a suo agio su questa superificie. Il 32enne di Losanna non ha ancora lasciato per strada nemmeno un set nel torneo e aspetta il vincente del match tra Murray e Nishikori per testare ancora una volta le sue ambizioni.

Video - Stan Wawrinka inciampa ma vince comunque il match contro Cilic 00:38

Guardare al di là della semifinale sarebbe un errore oggi, ma con il dito sulla tempia Stan Wawrinka ha messo nel mirino l’obiettivo: da Wimbledon 2013 solo Djokovic ha raggiunto più semifinali di lui (12), ma c’è soprattutto un dato che almeno psicologicamente potrebbe preoccupare l’altro eventuale finalista: Wawrinka, campione a Parigi nel 2015, negli Slam vanta un discreto 100% di vittorie in finale.