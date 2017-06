Stan Wawrinka si candida: Monfils regolato in 3 set e quarti contro Cilic

Quando il gioco si fa duro Stan Wawrinka comincia a macinare campo, vittorie e convinzione. Lo svizzero batte Gael Monfils e dà un dispiacere al pubblico di casa, lui che essendo nato a Losanna è francofono. Al funambolo numero 16 del mondo manca e probabilmente mancherà sempre l’ultimo step, quel passo decisivo che trasforma un buon giocatore in un campione.

Non a caso la sconfitta contro lo svizzero è l’ottava incassata negli ultimi otto incroci contro top-10. Per il transalpino il rammarico nasce da un avvio lento e macchinoso di Wawrinka al servizio, ma il break matura solo all’ottava palla utile. Nel frattempo, però, il campione del 2015 entra in gara e doma anche la palla carica che l’avversario cerca di recapitargli sul rovescio per limitarne l’incisività.

Il 4-4 è figlio di un tentativo di recupero che costa quasi un infortunio al ginocchio al parigino. La resa è nell’aria e il 7-5 arriva in 55 minuti dopo un doppio fallo che fa doppiamente male al Philippe Chatrier. L’altalena di Monfils prosegue con break e contro-break in apertura di secondo parziale e si trascina fino al tie-break spartiacque: Stan spreca tre set-point sul 6-3 prima di ricordarsi di essere The Man e chiudere 9-7 alla sua maniera, attaccando a tutto braccio.

Il dito sulla tempia mette al riparo Wawrinka da eventuali sorprese, complice il calo fisico di Monfils che alla lunga è obbligato a rischiare troppo con il serve&volley e a pagare dazio. Il 7-5, 7-6(7), 6-2 premia il 32enne di Losanna che si candida a finalista, Cilic e soprattutto Murray permettendo. D’altronde Stan The Man sa bene come si arriva in fondo agli Slam.

Anderson ko per un problema alla coscia sinistra: Cilic, percorso netto

E a sfidare Wawrinka ai quarti di finale ci sarà un giocatore fin qui passato piuttosto in sordina, ma che può rivelarsi pedina molto pericolosa per lo svizzero (specie se il meteo resterà questo). Marin Cilic ha infatti piazzato il suo nome nel lotto dei quarti di finale grazie al ritiro del sudafricano Kevin Anderson, che prima di oggi aveva altrettanto ben impressionato nella prima settimana soprattutto coi successi su Kyrgios ed Edmund.

Oggi invece il gigante sudafricano si è presentato non al meglio in campo, giocando decisamente al di sotto del livello delle precedenti uscite e venendo regolato senza troppi problemi da un Cilic per un set e mezzo semplicemente perfetto nella gestione del suo turno di servizio e della spinta dal fondo. Poi, sul 6-3, 3-0, l’intervento del fisioterapista per un problema alla coscia sinistra e la successiva stretta di mano di Anderson all’avversario. Il torneo maschile subisce quindi il sesto ritiro per infortunio dopo quelli di Goffin, Almagro, Goffin, Garcia Lopez e Medvedev. Cilic entra ai quarti di finale del Roland Garros senza aver concesso un solo set (Simone Eterno).