Wawrinka vince il braccio di ferro con Dolgopolov: è 3° turno

Se le sono suonate come due pugili sul ring che a forza di ganci destri cercano di mettere all’angolo l’avversario. È stato un match vibrante, intenso e alla fine è riuscito a prevalere il giocatore più forte, Stan Wawrinka.

Gli spettatori del Philippe Chatrier si sono lustrati gli occhi per un incontro di lusso per essere un secondo turno e, dopo due ore e 34 minuti, hanno applaudito il campione del 2015 che raggiunge il terzo step del torneo per la decima volta in carriera.

Il numero 89 del mondo era avanti nei precedenti per 2-1, ma il primo incrocio con lo svizzero sulla terra battuta gli è sfuggito dalle mani nei momenti chiave: il decimo game del primo set e il tie-break del secondo. Nel terzo parziale, il break della testa di serie numero 3 in apertura è stato cancellato nel sesto gioco, ma mentre le cannonate si susseguivano si alzava anche il livello fino alla fase di massima spinta di Stan The Man, il 6-5 anticamera della vittoria.

Video - Roland Garros: Del Potro-Almagro, gli highlights 02:35

Caballero gentile o cavalier cortese, Juan Martin Del Potro ci fa palpitare su ogni superficie per la sua storia di tennis tragico e romantico... E stavolta è Palito, dopo un medical time-out, a scavalcare la rete per il conforto dell’avversario, un altro martoriato della racchetta, lo spagnolo Nicolas Almagro. Stavano un set pari (3-6, 6-3) e 1-1 ma l'ennesimo infortunio al ginocchio di Almagro, abbracciato a lungo da Del Potro, ha chiuso le ostilità di Parigi: Del Potro giocherà il terzo turno contro il vincente di Murray-Klizan.

Video - Del Potro consola un Almagro in lacrime per il ritiro: questa sì che è sportività! 03:51

Esce di scena David Ferrer che del Roland Garros è stato finalista (2013), eliminato da Feliciano Lopez: derby maratona di veterani e infine vinto 7-5, 3-6, 7-5, 4-6, 6-4 dal tennista di Toledo, che al terzo turno affronterà il numero 7 Marin Cilic (6-3, 6-2, 6-2 a Kravchuk). Sorprende anche di più la resa in 3 set di Tomas Berdych al cospetto del ventunenne russo Karen Khachanov: 7-5, 6-4, 6-4. Migliora invece Kei Nishikori, che dopo le noie dell’esordio batte nettamente Chardy 6-3, 6-0, 7-6 (5) e ora sarà una specie di derby contro il giovane coreano Hyeon Chung: 6-1, 7-5, 6-1 a Istomin.