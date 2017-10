ROLEX MINUTE: Federer demolisce Nadal: il 6° successo stagionale è una sinfonia

Il campione svizzero ha trionfato in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in meno di un'ora e un quarto di gioco: per 'King' Roger si tratta del quarta vittoria (su quattro confronti) in stagione contro lo spagnolo numero uno del ranking. Un vero e proprio show al servizio quello di Federer, che ha chiuso con 10 ace complessivi e nessuna palla break concessa.

E poi una serie incredibile di colpi celestiali che gli hanno permesso di conquistare il Masters 1000 di Shanghai, non un successo banale (il torneo numero 94 vinto in carriera) ma ottenuto demolendo letteralmente il suo grande rivale Rafael Nadal che comunque conduce nei precedenti (23-15).