Sara Errani in finale a Suzhou: rientro sempre più sfavillante per la romagnola

Sara Errani ha raggiunto la finale del 60mila dollari di Suzhou, in Cina. La 30enne romagnola, al suo primo impegno nel tour dopo la squalifica di due mesi comminatale dall’Itf, in semifinale ha superato in rimonta, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, in due ore e 7 minuti di gioco, la giapponese Kurumi Nara, numero 103 Wta e seconda favorita del seeding.

Nel match che assegna il titolo la tennista azzurra troverà dall'altra parte della rete la 19enne cinese Hanyu Guo, numero 328 del ranking Wta. Che rientro sfolgorante per la Errani, che non più tardi di una settimana fa aveva raggiunto la semifinale del Tianjin Open vincendo il torneo di doppio in coppia con la rumena Begu.