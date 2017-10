Sara Errani in semifinale a Tianjin: battuta la McHale in tre set

Sara Errani ha centrato l’ingresso nelle semifinali del 'Tianjin Open', torneo Wta in corso sui campi in cemento di Tianjin, in Cina, suo primo impegno nel tour dopo la squalifica di due mesi comminatale dall’Itf per assunzione (accidentale) di letrozolo.

La 30enne azzurra, scesa al numero 280 del ranking, ha superato nei quarti in rimonta la statunitense Christina McHale, numero 65 del ranking, al termine di un match maratona: 5-7, 7-6, 6-1 il punteggio, dopo tre ore e 11 minuti, in favore della romagnola. Errani domani si giocherà un posto in finale con la 19enne bielorussa Aryna Sabalenka, numero 102 Wta.