Sara Errani torna ad alzare un trofeo: suo l'ITF di Suzhou, demolita la Guo

Sara Errani ha vinto il titolo del 60mila dollari di Suzhou, in Cina: la 30enne romagnola, risalita al numero 180 del ranking mondiale dopo la semifinale della scorsa settimana nel Wta di Tianjin (dove ha vinto il titolo in doppio) - suo primo impegno nel tour dopo la squalifica di due mesi comminatale dall’ITF per assunzione (accidentale) di letrozolo - in finale ha liquidato per 6-1, 6-0, in appena 49 minuti di partita, la cinese Hanyu Guo, 19 anni, numero 328 del ranking Wta.

