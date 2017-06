Francesca Schiavone, che rimonta! Bouchard sconfitta in 3 set

A tre giorni dal suo 37esimo compleanno Francesca Schiavone si regala lo scalpo di Genie Bouchard e vola agli ottavi di finale del torneo di Maiorca. Sull’erba spagnola la Leonessa bissa così il successo ottenuto nell’unico precedente, risalente agli Internazionali d’Italia del 2014, quando s’impose con un netto 6-4, 6-2.

Questa volta la vittoria è decisamente più sofferta e arriva al termine di un match lottato in cui la milanese impiega 2 ore e 24 minuti per piegare in rimonta la bella 23enne di Montreal. Il 6-7(5), 6-4, 6-3 finale fotografa un’altra pagina di un 2017 da ricordare per la Schiavone, l’ennesima di una carriera da combattente.