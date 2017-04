Serena Williams, in attesa del bimbo e di tornare a giocare, vince anche la battaglia con Nastase

Serena Williams ha smesso temporaneamente di lottare sul campo, ma è pronta comunque a condurre altre battaglie, anche se di natura mediatica. Questa volta il problema è il razzismo e le brutte parole di Ilie Nastase, ex giocatore e capitano di FedCup della Romania. Ma i fatti da riepilogare sono tanti.

La rivelazione "social per errore" e l'Australian Open con la nausea

Intervistata da Gayle King, ha spiegato il motivo per cui ha dato l'annuncio della gravidanza sui social network: per sbaglio!

" Quando ho saputo del mio stato ho iniziato a scattare immagini ogni settimana per vedere i cambiamenti. Le salvavo per me stessa e poi, per sbaglio, una è finita su Snapchat, ma non succederà più. Ho saputo di essere incinta due giorni prima dell'inizio degli Australian Open e non è stato facile, perché si sentono tante di quelle storie sulle donne in gravidanza: stress, nausea, stanchezza... Io dovevo trovare tutte le energie e ci sono riuscita. Incinta o meno, nessuno lo sapeva ed ero data per favorita, ogni volta che gioco gioco per vincere. "

Il progetto è quello di tornare e non di ritirarsi

Come ha già lasciato intendere, però, Serena non vuole ritirarsi. Nei giorni scorsi ha scritto una lettera al suo futuro bimbo dicendo che non vede l'ora di farlo stare nel box dei giocatori, e poi ha confermato la sua decisione di andare avanti.

" Ho già un piano per il rientro, la mia carriera non finisce qui. E se Venus gioca ancora so che posso farlo anche io. Questa maternità è una nuova fase della mia vita e un giorno mio figlio sarà sugli spalti a fare il tifo per me. "

Nemmeno il suo allenatore lo sapeva, ora deve decidere se aspettarla

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per l'allenatore di Serena, Patrick Mouratoglou, che qualche giorno fa al New York Times ha detto di averlo scoperto quindici giorni prima. "Non so chi lo sapesse, ma io no", ha spiegato il tecnico, che ora si prende del tempo per decidere, come ha raccontato a L'Equipe.

" Lei mi ha chiesto se potrò aspettarla. Devo rifletterci perché si tratta di un lungo periodo, almeno un anno. Non credo che sarà in grado di ritornare già per i prossimo Australian Open, mi sembra impossibile. Ritornare ad un certo livello dopo un’esperienza del genere non è cosa facile. Ma la comprendo perfettamente. In questo momento della sua vita, la cosa ha perfettamente senso. Presto avrà 36 anni, e sono più di 18 che è nel circuito. In Australia ha battuto il record di Steffi Graf, un record che era davvero importante per lei e ha sofferto molto per superarlo. È stato un grande sollievo e la sua maternità segue la logica di questa cosa. Ora ha trovato una brava persona per avere una famiglia, e poi ha già fatto sapere che ha voglia di ritornare. Ha lasciato la porta aperta… "

Nel frattempo, il bisticcio a distanza con Nastase

Serena, dunque, in questo momento è in maternità (come si direbbe per le lavoratrici "normali"), ma è comunque attivissima nel portare avanti anche altre battaglie, una su tutte la lotta al razzismo dopo le fastidiose dichiarazioni di Ilie Nastase. Durante l'incontro di FedCup tra Romania e Regno Unito, Nastase si è lasciato andare a diverse intemperanze, tra cui insulti alle giocatrici avversarie. E poi, in una conferenza stampa in cui si parlava della gravidanza di Serena, lo si è udito distintamente dire a proposito del nascituro:

" Vedremo di che colore sarà: cioccolato al latte? "

La replica di Serena sui social non ha tardato ad arrivare:

" L’ho detto una volta e lo ripeto, il mondo ha compiuto grandi passi in avanti ma abbiamo ancora molto da fare, altre barriere da abbattere. Questo o altro non mi impedirà di riversare amore, luce e positività in tutto ciò che faccio. [...] Ringrazio umilmente la ITF per la considerazione mostrata nei confronti di questo caso. Avranno il mio pieno supporto. "

ITF e Wimbledon puniscono Nastase: ha vinto Serena, ancora una volta

Dopo questi commenti (e per le intemperanze sul campo), l'ITF ha deciso di sospendere l'ex numero 1 maschile, tenendolo provvisoriamente fuori da tutte le competizioni. E nel frattempo, se la sospensione dovesse essere annullata, wimbledon ha comunque deciso di non volere l'ex giocatore rumeno sia per le dichiarazioni razziste contro Serena, sia per le esternazioni misogine nei confronti delle britanniche Johanna Konta e Anne Keothavong proprio in occasione della FedCup. Tutto questo nonostante le dichiarazioni boriose di Nastase:

" Ogni anno sono ospite all’All England Club, è sempre un giorno speciale. Probabilmente non accadrà più ma non mi importa. Ho 70 anni, non mi pagano nemmeno per sedermi sulla panchina di Fed Cup. Sono un ex numero 1 del mondo e quando si butta fuori dal campo un ex numero 1 non è mai un bene per il tennis. "

Ancora una volta, dunque, Serena ha vinto. In attesa che torni dopo la maternità e possa provare a vincere di nuovo.