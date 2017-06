Serena Williams: "La maternità non mi sembra reale. Il ritorno? Spero a gennaio"

Un’intervista senza veli (in tutti i sensi) ha messo a nudo il lato più intimo di Serena Williams che a Vanity Fair ha parlato della sua gravidanza e di tutte le emozioni provate in questo periodo:

" Non sembra reale, non so perché. Sto aspettando un figlio. Non ho seguito nessun corso pre-maternità. Non so cosa fare con un piccolo... Non ho seguito nessuna preparazione "

Serena dovrebbe partorire a settembre e ha scoperto di essere rimasta incinta soltanto alla vigilia degli Australian Open, Slam che la statunitense ha vinto battendo in finale la sorella Venus:

" Sentivo che gli ormoni stavano funzionando. Una mia amica mi ha suggerito di fare il test di gravidanza e quando l'ho scoperto ho dovuto rileggerlo più volte. Il mio cuore è letteralmente scoppiato "

Video - Highlights: tutto il meglio di Venus-Serena Williams in 160 secondi 02:32

Dopo aver eseguito altri cinque esami a casa, ha rivelato la lieta notizia al suo fidanzato Alexis Ohanian che è rimasto scioccato proprio come lei. Serena ora comprensibilmente non pensa al tennis e preferisce non darsi dei tempi per il ritorno all’attività agonistica, ma sotto sotto vorrebbe riassaporare il campo a gennaio per difendere il titolo a Melbourne:

" Non penso ancora che la mia storia sia finita "