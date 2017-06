Serena Williams risponde a McEnroe: "Lasciami in pace"

"Caro John, ti adoro e ti rispetto. Ma per favore, lasciami in pace con le tue dichiarazioni che non sono supportate da fatti. Non ho mai giocato contro un giocatore in classifica e non ne ho il tempo".

Con questo tweet Serena Williams, ex numero uno del ranking Wta attualmente ferma per la gravidanza, ha risposto alle parole di John McEnroe che ieri aveva dichiarato che se la tennista statunitense giocasse nel circuito Atp sarebbe intorno alla posizione numero 700.

"Rispetta me e la mia privacy dal momento che sto per avere un bambino. Buona giornata", ha concluso la giocatrice americana, vincitrice di 23 titolo dello Slam..