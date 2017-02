Sharapova: "Ho pensato al ritiro, ma col pugilato scaricavo la rabbia"

Travolti dagli eventi clamorosi degli Australian Open, avevamo un po' perso le tracce di Maria Sharapova, che si è defilata dai riflettori per scontare la squalifica per doping. Il rientro in circuito, però, è vicino e a Stoccarda la rivedremo in campo. Nel frattempo, giusto per rientrare nel ritmo-popolarità, concede un'intervista a un talk show televisivo in cui rivela di aver passato diversi momenti di crisi.

"Ho pensato al ritiro, mi faceva male un polso"

Ho avuto dolore al polso e ho consultato costantemente i dottori anche se non potevo giocare. È stata dura per me psicologicamente e sono arrivata a un momento nel quale ho cominciato a farmi domande su quanto il mio corpo potesse continuare in quel modo - ha spiegato Masha. Ho pensato spesso al ritiro". Aver perso l'occasione di partecipare a Rio 2016 proietta tutto verso il 2020: "Essere in campo a Tokyo 2020? Non ho programmi così lontani nel tempo e al momento non ci penso. Ora sono concentrata sul torneo di Stoccarda e sul mio rientro. È una bella domanda se sarò a Tokyo e se giocherò li. Ma al momento non ho parlato di questo con nessuno. Giocherò se la mia condizione fisica me lo permetterà".

"Pugilato immaginando di picchiare qualcuno"

Nonostante la lontananza dai campi, Maria si è tenuta in forma, provando una nuova attività: "Ho provato la boxe perché avevo bisogno di rimanere in forma. E' stato bello perché ho immaginavo alcune persone che avrei potuto colpire mentre mi allenavo".

"Allenare dopo il ritiro? Dubito, ho un'azienda"

Nel frattempo, la siberiana si è dedicata anche alle attività imprenditoriali, concentrando maggiormente le energie sul suo marchio dolciario "Sugarpova". "In questo periodo lontano dalle gare ho anche scoperto di essere abbastanza forte da sapermi anche riposare - ha raccontato ancora - Prima non riuscivo ad immaginare come riempire un periodo così lungo. Invece, ho avuto un anno intero per leggere, pensare, ma anche per fare delle vacanze in Croazia, festeggiare il Capodanno alle Hawaii. O ancora: non ero mai stata a Londra da turista. E quando giocavo a Wimbledon non avevo certo il tempo di visitare la città. Ho anche scritto un libro biografico che sarà pubblicato nel mese di settembre, prima in inglese e poi in russo - ha spiegato, tra un corso di management ad Harvard e l'altro - Allemnare dopo il ritiro? Non credo. Come ben sapete, ho la mia azienda ed è cresciuta moltissimo negli ultimi anni. Sono sempre stata molto interessata a un progetto del genere ma prima semplicemente non avevo tempo. Quando mi ritirerò sicuramente avrò tanto tempo".