Sharapova infortunata: salta Wimbledon e tutti tornei sull'erba

L'ex numero uno del Mondo Maria Sharapova ha annunciato che non prenderà parte alla stagione dei tornei su erba, compreso le qualificazioni di Wimbledon, a causa dell’infortunio alla coscia di sinistra subito agli Internazionali d’Italia. "Dopo un esame supplementare, il problema muscolare subito Roma, purtroppo, non mi permette di competere nei tornei su erba che avevo programmato di giocare”, ha detto Sharapova, al rientro dopo una squalifica di 15 mesi per doping, sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

La campionessa russa dopo essersi vista rifiutare una wild card al Roland Garros aveva deciso di non chiedere l’invito agli organizzatori di Wimbledon ed era pronta a passare dalle qualificazioni. In preparazione allo Slam londinese Sharapova avrebbe dovuto giocare al torneo di Birmingham. "Non vedo l'ora di tornare. Continuerò a lavorare per il mio recupero e il mio prossimo torneo programmato è a Stanford” alla fine di luglio, ha concluso la ex numero 1.