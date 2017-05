Sharapova riceve la wild card per la Rogers Cup di Toronto

Dopo Stoccarda, Madrid, Roma e Birmingham Maria Sharapova riceve un'altra wild card. La russa, come informa la Federtennis, è stata infatti invitata per la Rogers Cup di Toronto ad inizio agosto. "Maria è una campionessa Slam e una delle tenniste preferite dai fan. Ha scontato la sua pena e sappiamo che i nostri spettatori non vedono l’ora di rivederla", ha detto il direttore del torneo Karl Hale.