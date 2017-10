Simona Halep è la nuova numero 1 al mondo! Detronizzata Garbine Muguruza

La quarta volta è quella buona: la rumena Simona Halep, che già per tre volte in questa stagione si era trovata ad una vittoria dal numero uno mondiale, oggi ha battuto la lettone Jelena Ostapenko nelle semifinali del torneo WTA di Pechino, vendicando la sconfitta nell’atto finale del Roland Garros, ed ha scalzato l’iberica Garbine Muguruza dal trono WTA.

L’ufficializzazione ci sarà soltanto lunedì, col rilascio delle nuove classifiche mondiali, ma al momento Halep conta 6175 punti contro i 6135 di Muguruza, mentre le altre due pretendenti al trono, la ceca Karolina Pliskova, e l’ucraina Elina Svitolina, sono ferme rispettivamente a quota 5605 e 5465.

Per la rumena però non è finita qui: l’atto finale del torneo cinese, che Halep giocherà contro la vincente della seconda semifinale, che vedrà opposte la francese Caroline Garcia e la ceca Petra Kvitova, mette in palio ulteriori 350 punti, che proietterebbero la rumena a quota 6525.

