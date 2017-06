Tennis, Atp Hertogenbosch: Seppi fuori al secondo turno, ko da Muller

Secondo turno fatale per Andreas Seppi nel 'Ricoh Open - Grass Court Championships', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 589.185 euro in corso sui campi in erba di s-'Hertogenbosch, in Olanda, uno dei due appuntamenti (l’altro è Stoccarda) che inaugurano la stagione del tennis sui prati. Il 33enne di Caldaro, numero 76 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal lussemburghese Gilles Muller, numero 28 Atp e quarta testa di serie, finalista nella passata edizione, con il punteggio di 7-6 (5), 6-4.