Tennis, Atp Mosca: esordio amaro per Fabbiano

Il 28enne pugliese di San Giorgio Jonico, numero 75 del ranking mondiale, ha ceduto con il punteggio di 6-3 0-6 6-2, in un'ora e 37 minuti di gioco, al bosniaco Damir Dzumhur, numero 38 Atp e sesto favorito del seeding. Per il 25enne di Sarajevo si tratta del quinto successo in sei confronti con l'italiano.