Tennis, Bellotti sconfitto in rimonta dal brasiliano Rogerio Dutra Silva

Termina al primo turno l’avventura di Riccardo Bellotti nel torneo ATP di Istanbul, dopo la sconfitta in rimonta maturata dal numero 204 del mondo contro il brasiliano Rogerio Dutra Da Silva in due ore e sette minuti, in quello che è il suo esordio nel tabellone principale del massimo circuito internazionale.

Primo set: avvio di gara in favore dell’azzurro, che strappa a 30 il servizio del 3-1, cede il break nel quinto game, ma riconquista immediatamente il turno in battuta del 4-2, portandosi poi sul 5-2. Il tennista sudamericano a questo punto accorcia sul 3-5, ma è costretto a cedere sul 6-3.

Secondo set: nella ripresa la storia cambia radicalmente, con brasiliano che prende le redini della contesa, ritrovandosi sul 3-0, concedendo appena tre “15”. La frazione sembra ormai indirizzata, ma il 25enne italiano riesce incredibilmente a ribaltarla, inanellando una serie di cinque giochi consecutivi, e portandosi avanti 5-3, prima di subire una nuova offensiva di Dutra da Silva, che impatta sul 5-5, con il tie-break che si rivela decisivo proprio in favore del 33enne di San Paolo.

Terzo set: totalmente senza storia, con Bellotti che crolla fisicamente, mentre il numero 69 ATP ne approfitta per chiudere sul 6-0, totalizzando l’80% di punti dalla prima di servizio, contro il 36% dell’avversario.

Foto: pagina Facebook Federtennis

