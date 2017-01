Tennis, Coppa Davis: forfait di Nadal per Spagna-Croazia

Madrid (Spagna), 30 gen. (LaPresse/Reuters) - Rafa Nadal, fresco finalista degli Australian Open, salterà la sfida di Coppa Davis fra Spagna e Croazia. Lo ha comunicato la Federtennis spagnola, spiegando che il campione di Manacor deve recuperare dalle fatiche australiane culminate con la sconfitta nella finale di ieri contro Roger Federer al quinto set. Al posto di Nadal, il capitano Conchita Martinez ha convocato Feliciano Lopez. Gli altri convocati sono Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno e Marc Lopez. La sfida è in programma a Osijek, in Croazia, dal 3 al 5 Febbraio. "Nadal ha bisogno di riposare, sono sicuro che sarà con noi per i prossimi impegni", ha detto la Martinez.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse