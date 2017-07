Tennis: il presidente della FIT Angelo Binaghi è stato dimesso dopo 18 giorni di ricovero

È stato dimesso nella giornata di ieri Angelo Binaghi. Il presidente della Federtennis era stato ricoverato lo scorso 7 luglio per via di un’emorragia cerebrale. Il nativo di Cagliari aveva accusato un improvviso malore mentre si trovava, pare, in sauna ed era stato trasportato con urgenza al “Gemelli” di Roma. La sua situazione era stata definita critica ma nel corso della degenza c’è stato un lento ma progressivo miglioramento che ha portato quindi alla dimissione di ieri. L’emorragia, tra cranio e cervello, aveva in ogni caso un’origine benigna e non era stato riscontrato alcun danno cerebrale, non rendendo necessario alcun intervento chirurgico. A Binaghi è stato quindi concesso di tornare a casa ma dovrà comunque osservare un periodo di controllo e di riposo.

La redazione di OA Sport augura al presidente della Federtennis Angelo Binaghi una pronta guarigione.

