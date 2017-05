Tennis, Internazionali d'Italia: Svitolina in semifinale

Elina Svitolina è la terza semifinalista degli Internazionali Bnl d'Italia femminili, in corso di svolgimento a Roma su campi in terra battuta. La tennista ucraina, numero 8 del seeding, ha battuto a sorpresa la numero 2 ceca Karolina Pliskova in due set per 6-2, 7-6(9). In semifinale Svitolina attende la vincente dell'ultimo quarto di finale fra Venus Williams e Garbine Muguruza.