Tennis, morto a 87 anni ex campione australiano Mervyn Rose

Nel corso della sua carriera il tennista mancini ha vinto due titoli del Grande Slam: gli Australian Open nel 1954 e il Roland Garros nel 1958. Rose ha inoltre vinto la Coppa Davis con l'Australia nel 1951 e nel 1957. Come allenatore ha avuto fra le sue assistite grandi campionesse come Margaret Court, Billie Jean-King e Arantxa Sanchez-Vicario. Rose era stato inserito nella Tennis Hall of Fame nel 2001.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse