Tennis, muore a 43 anni di sla francese Golmard

Milano, 1 ago. (LaPresse) - E' morto oggi all'età di 43 anni l'ex tennista francese Jerome Golmard. Lo ha reso noto con un tweet la Federtennis francese. Il mancino francese, capace di arrivare fino al numero 22 del ranking mondiale nel 1999, è morto a causa della SLA, che lo aveva colpito tre anni fa ed a causa della quale aveva perso l'uso delle gambe. Proprio nel 2014, in occasione del Roland Garros, aveva parlato della malattia che l'aveva colpito promuovendo anche l'associazione fondata per raccogliere fondi. Nato a Digione il 9 settembre 1973, aveva iniziato a giocare a tennis all'età di 6 anni: diventato professionista nel 1993, in carriera ha vinto due titoli Atp, Dubai nel 1999 e Chennai nel 2000. Si era ritirato nel 2005.