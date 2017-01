Tennis, ranking Wta: Serena Williams torna n. 1, Vinci scende al 21

Torino, 30 gen. (LaPresse) - È sempre Roberta Vinci la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta dopo il primo Slam stagionale andato in scena a Melbourne: la 33enne tarantina perde due posizioni ed è 21esima. Alle sue spalle guadagna 6 posti Sara Errani, numero 47, mentre è stabile Camila Giorgi, numero 74, così come Francesca Schiavone, numero 100. Gli Australian Open hanno dato una bella scossa alla top-ten mondiale: dopo 21 settimane in vetta, Angelique Kerber deve restituire lo scettro a Serena Williams, vincitrice del suo settimo trofeo Down Under. In terza posizione c'è la ceca Karolina Pliskova, che guadagna due posizioni e firma il best ranking.

Questa la top ten del ranking Wta: 1. Williams, Serena (USA) +1 7.780 punti, 2. Kerber, Angelique (GER) -1 7.715 , 3. Pliskova, Karolina (CZE) +2 5.270, 4. Halep, Simona (ROU) 0 5.073, 5. Cibulkova, Dominika (SVK) +1 4.985, 6. Radwanska, Agnieszka (POL) -3 4.915, 7. Muguruza, Garbine (ESP) 0 4.720, 8. Kuznetsova, Svetlana (RUS) +2 3.915, 9. Keys, Madison (USA) -1 3.897, 10. Konta, Johanna (GBR) -13.705.