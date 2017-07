Tennis, Sharapova torna in campo a Stanford con una wild card

Dopo lo stiramento alla coscia sinistra rimediato a Roma durante il match di secondo turno degli Internazionali d’Italia contro Mirjana Lucic Baroni, Maria Sharapova torna in campo la prossima settimana a Stanford per il Bank of the West Classic, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 710.900 dollari - per il quale la bella siberiana ha ricevuto una wild card - che si disputa sui campi in cemento della Stanford University, in California.