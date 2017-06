Tennis, Wimbledon: anche Bolelli e Belotti avanti nelle qualificazioni

Anche Simone Bolelli e Riccardo Belotti hanno superato il primo turno delle qualificazioni di Wimbledon, il terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra. Bolelli, che non giocava una partita sull'erba da due anni, ha vinto per 11-9 al terzo (ma aveva già avuto un match-point sul 7-6) contro Sam Groth nonostante i 30 ace messi a segno dal gigante australiano. "Sono molto contento, sapevo che sarebbe stata dura - ha commentato a caldo il bolognese - Lui ha un gran servizio e sull'erba è difficile affrontarlo. Ho giocato molto bene e sono felice di poter disputare un altro match qui". Sono fuori invece Federico Gaio e Stefano Napolitano.