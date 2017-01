Tennis, Wta Auckland: titolo a statunitense Davis

Auckland (Nuova Zelanda), 7 gen. (LaPresse) - E' Lauren Davis la vincitrice del primo trofeo Wta assegnato nella stagione 2017. L'americana è andata a segno nell'"ASB Classic", torneo Wta Internationalche si è concluso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda: in finale la Davis, numero 61 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-3 6-1, in un'ora ed undici minuti di gioco, la croata Ana Konjuh, numero 47 Wta ed ottava testa di serie. Per la 23enne statunitense è il primo titolo Wta in carriera su tre finali disputate.