Tennis, Wta Bol: Errani approda ai quarti di finale

Sara Errani avanza ai quarti di finale del 'Bol Open', torneo Wta 125k Series dotato di un montepremi di 115mila dollari in corso sui campi in terra rossa di Bol, in Croazia. Al secondo turno la 30enne romagnola, numero 91 Wta e quinta favorita del seeding, in gara con una wild card, ha sconfitto per 7-5 6-3, in un'ora e quaranta minuti di gioco, la spagnola Olga Saez Larra, numero 233 del ranking mondiale. Prossima avversaria dell'azzurra la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 101 Wta: tra le due c'è un solo precedente, favorevole alla romagnola, disputato nei quarti di Rio de Janeiro due anni fa.