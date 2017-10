Tennis, Wta Mosca: titolo a Goerges, Kasatkina sconfitta in finale

Julia Goerges torna ad alzare al cielo un trofeo dopo oltre sei anni. La 28enne tedesca, numero 27 della classifica mondiale e settima testa di serie, è la vincitrice della "VTB Kremlin Cup", torneo Wta Premier che si è concluso sul veloce indoor di Mosca, in Russia: in finale la giocatrice di Bad Oldesloe ha sconfitto per 6-1 6-2, in un'ora e sei minuti, la russa Daria Kasatkina, numero 29 del ranking mondiale. Si tratta del terzo titolo messo in bacheca dalla Goerges.